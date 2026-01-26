Chciał okraść seniorkę - został zatrzymany Data publikacji 26.01.2026 Powrót Drukuj Niewiele brakowało, a 87-latka z Ełku straciłaby swoje oszczędności. Oszuści zmanipulowali seniorkę tak przebiegle, że uwierzyła w wypadek syna. Na szczęście dzięki czujności sąsiadów oraz szybkiej reakcji policjantów nie doszło do oszustwa.

W czwartek (22.01.2026 r.) do seniorki z Ełku zadzwonił mężczyzna, który podał się za jej syna. Poinformował kobietę, że spowodował wypadek drogowy i grozi mu kara więzienia. Aby jej „syn” mógł uniknąć odpowiedzialność karnej, oszust zażądał przekazania pieniędzy oraz wartościowych przedmiotów. 87-latka spakowała swoją biżuterię, jednak przed jej przekazaniem udała się do sąsiadów, prosząc ich o pomoc i obecność przy przekazywaniu wartościowych przedmiotów. Sąsiedzi natychmiast skontaktowali się z prawdziwym synem seniorki, a następnie poinformowali rozmówce, że za chwilę zgłoszą wszystko policjantom. W tym czasie kryminalni, którzy prowadzili równolegle swoje działania podjeżdżali pod dom seniorki. Na miejscu zatrzymali spłoszonego przez sąsiadów mężczyznę. 20-latek po nieudanej próbie odebrania oszczędności już oddalał się z miejsca. Funkcjonariusze ustalili, że „odbierak” wynajmuje pokój hotelowy. Po przeszukaniu pomieszczenia policjanci znaleźli tam niewielkie ilości narkotyków. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna kilka dni wcześniej próbował również oszukać seniorów na terenie Białegostoku, jednak bezskutecznie. Następnie przyjechał do Ełku, gdzie podjął kolejną próbę. 20-latek usłyszał już zarzuty. Trzy z nich dotyczyły usiłowania oszustwa, a jeden posiadania narkotyków. Teraz decyzją prokuratora musi się stawiać na policyjny dozór.

( KWP w Olsztynie / mw)

Film zaczyna napis "Komenda Powiatowa Policji w Ełku". Nagranie przedstawia prowadzenie zatrzymanego mężczyzny przez nieumundurowanych policjantów.