Sąsiadka zgłosiła, dzielnicowa zareagowała. 78-latka otrzymała pomoc na czas Data publikacji 26.01.2026

W piątek (23 stycznia br.) policjantka z żarskiej komendy odebrała telefon od zaniepokojonej kobiety. Poinformowała, że od kilku godzin nie ma kontaktu z sąsiadką, samotnie mieszkającą 78-latką. Dzielnicowa niezwłocznie udała się pod wskazany adres, jednak seniorka nie otwierała drzwi. Gdy mundurowa usłyszała dzwoniący wewnątrz telefon, nie miała już żadnych wątpliwości, że należy działać natychmiast. Na miejsce wezwała straż pożarną. Strażacy przez okno zauważyli leżącą na podłodze kobietę. Ponieważ seniorka nie reagowała na nawoływanie, podjęto decyzję o siłowym wejściu do środka. Po wyważeniu drzwi okazało się, że poszkodowana jest przytomna, jednak jej organizm był już mocno wychłodzony. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które przetransportowało 78-latkę do szpitala. Dzielnicowa zadbała o to, by lokum zostało prawidłowo zabezpieczone, a następnie dostarczyła klucze właścicielce do placówki medycznej.



To kolejna interwencja, która pokazuje, jak istotna jest sąsiedzka czujność i szybka reakcja w sytuacjach mogących zagrażać zdrowiu, a nawet życiu drugiego człowieka. Warto podkreślić, że zgłaszanie podobnych sytuacji do policjanta pierwszego kontaktu, jakim jest dzielnicowy, pozwala na natychmiastowe i skuteczne działanie.