Mistrzostwa Służb Mundurowych w Sportach Walki o Puchar Rektora Akademii Wojsk Lądowych

Data publikacji 26.01.2026
22 stycznia 2026 roku na terenie obiektów sportowych wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych odbyły się Mistrzostwa Służb Mundurowych w Sportach Walki o Puchar Rektora Akademii Wojsk Lądowych. Ponad 220 zawodników i zawodniczek przystąpiło do rywalizacji w judo, brazylijskim ju-jitsu (BJJ), kickboxingu oraz zapasach. W rywalizacji sportowej nie mogło zabraknąć przedstawicieli Policji.

Reprezentacja polskiej Policji w sztukach walki pod przewodnictwem mł.asp. Macieja Sarnackiego i mł.asp. Ewy Bulandy (zastępców kierownika reprezentacji Policji w sztukach walki) wystartowała w dziesięcioosobowym składzie zdobywając 6 medali.
 
Poniżej osiągnięcia naszych reprezentantów:

  • 1 miejsce zapasy w stylu klasycznym, kat. -85 kg - asp. Jakub Tim (KWP w Poznaniu),
  • 1 miejsce BJJ NO GI, kat. -77 kg - sierż. Damian Stasiak (KWP w Łodzi),
  • 1 miejsce BJJ NO GI, kat. -55 kg - mł.asp. Ewa Bulanda (KWP w Krakowie),
  • 1 miejsce w Judo, kat. -90 kg - sierż. Michał Karkotka ( KWP w Olsztynie),
  • 2 miejsce w Judo, kat. -90 kg - st. asp. Marek Chrapkiewicz ( SP w Katowicach),
  • 3 miejsce w Kickboxingu K-1, kat. +91 kg - sierż. Andrzej Kranz (KWP w Poznaniu). 

Funkcjonariuszom życzymy dalszych sukcesów sportowych oraz zawodowych.

(Gabinet KGP)

