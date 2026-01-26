Mistrzostwa Służb Mundurowych w Sportach Walki o Puchar Rektora Akademii Wojsk Lądowych
22 stycznia 2026 roku na terenie obiektów sportowych wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych odbyły się Mistrzostwa Służb Mundurowych w Sportach Walki o Puchar Rektora Akademii Wojsk Lądowych. Ponad 220 zawodników i zawodniczek przystąpiło do rywalizacji w judo, brazylijskim ju-jitsu (BJJ), kickboxingu oraz zapasach. W rywalizacji sportowej nie mogło zabraknąć przedstawicieli Policji.
Reprezentacja polskiej Policji w sztukach walki pod przewodnictwem mł.asp. Macieja Sarnackiego i mł.asp. Ewy Bulandy (zastępców kierownika reprezentacji Policji w sztukach walki) wystartowała w dziesięcioosobowym składzie zdobywając 6 medali.
Poniżej osiągnięcia naszych reprezentantów:
- 1 miejsce zapasy w stylu klasycznym, kat. -85 kg - asp. Jakub Tim (KWP w Poznaniu),
- 1 miejsce BJJ NO GI, kat. -77 kg - sierż. Damian Stasiak (KWP w Łodzi),
- 1 miejsce BJJ NO GI, kat. -55 kg - mł.asp. Ewa Bulanda (KWP w Krakowie),
- 1 miejsce w Judo, kat. -90 kg - sierż. Michał Karkotka ( KWP w Olsztynie),
- 2 miejsce w Judo, kat. -90 kg - st. asp. Marek Chrapkiewicz ( SP w Katowicach),
- 3 miejsce w Kickboxingu K-1, kat. +91 kg - sierż. Andrzej Kranz (KWP w Poznaniu).
Funkcjonariuszom życzymy dalszych sukcesów sportowych oraz zawodowych.
(Gabinet KGP)
Szkoła Policji w Katowicach: St. asp. Marek Chrapkiewicz na podium Mistrzostw Służb Mundurowych