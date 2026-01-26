Mistrzostwa Służb Mundurowych w Sportach Walki o Puchar Rektora Akademii Wojsk Lądowych

Data publikacji 26.01.2026

22 stycznia 2026 roku na terenie obiektów sportowych wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych odbyły się Mistrzostwa Służb Mundurowych w Sportach Walki o Puchar Rektora Akademii Wojsk Lądowych. Ponad 220 zawodników i zawodniczek przystąpiło do rywalizacji w judo, brazylijskim ju-jitsu (BJJ), kickboxingu oraz zapasach. W rywalizacji sportowej nie mogło zabraknąć przedstawicieli Policji.