Szybka reakcja dzielnicowych uratowała życie seniorki Data publikacji 26.01.2026 Powrót Drukuj Odpowiednia reakcja, empatia i zwykła ludzka wrażliwość – właśnie te cechy pokazały dzielnicowe, których szybkie działanie pozwoliło udzielić pomocy 61-letniej kobiecie żyjącej w skrajnie trudnych warunkach. Dzięki uzyskanej informacji i natychmiastowej współpracy z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, policjantki nie pozostały obojętne na sygnał o ludzkiej krzywdzie. Ich postawa pokazuje, że służba w Policji to nie tylko reagowanie na wykroczenia i przestępstwa, ale przede wszystkim troska o bezpieczeństwo i życie drugiego człowieka.

Gdy na zewnątrz panują niskie temperatury, realnie wzrasta zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób. Wychłodzenie organizmu może prowadzić do tragicznych konsekwencji, a na jego skutki najbardziej narażone są osoby bezdomne, samotne czy w podeszłym wieku. Funkcjonariusze regularnie sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby zagrożone wychłodzeniem - pustostany, klatki schodowe, altany działkowe czy inne nieogrzewane pomieszczenia. Szczególną rolę w tych działaniach odgrywają dzielnicowi, którzy doskonale znają swój rejon służbowy. To oni kontrolują wskazane miejsca, rozmawiają z mieszkańcami, ale także ściśle współpracują z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, by w razie potrzeby jak najszybciej dotrzeć z pomocą do osób jej potrzebujących

Tak było również w tym przypadku. Dzielnicowe z wyszkowskiej komendy, mł.asp. Martyna Dorocka i sierż. Kamila Abramczyk, uzyskały informację o trudnej sytuacji życiowej 61-letniej kobiety. Niezwłocznie, wspólnie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, udały się do miejsca zamieszkania seniorki. Na miejscu okazało się, że warunki, w jakich przebywała kobieta, stanowiły poważne zagrożenie dla jej życia i zdrowia. W domu brakowało drzwi wejściowych, prądu, ogrzewania i bieżącej wody. Na miejsce wezwano zespół pogotowia ratunkowego, który po ocenie stanu zdrowia seniorki podjął decyzję o jej hospitalizacji. W budynku znajdowały się również zwierzęta - dwa psy, którym również zapewniono bezpieczeństwo i schronienie, przekazując je pod opiekę wolontariuszy z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Wyszkowie.

Dzięki natychmiastowej reakcji dzielnicowych i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie, być może nie doszło do tragedii. Taka postawa pokazuje, że służba w Policji to nie tylko reagowanie na wykroczenia i przestępstwa, ale przede wszystkim troska o bezpieczeństwo i życie drugiego człowieka. To właśnie dzielnicowi, znający lokalną społeczność i jej problemy, często jako pierwsi docierają tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. W tym przypadku szybka interwencja policjantek pozwoliła na objęcie seniorki niezbędną pomocą i prawdopodobnie zapobiegła tragedii.

Apelujemy: nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu lub zwyczajnie potrzebuje czyjejś pomocy. Jeśli zauważysz osoby leżące na ławkach, przystankach czy przebywające w nieogrzewanych pomieszczeniach - niezwłocznie poinformuj o tym służby. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie!