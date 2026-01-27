Czujne oko monitoringu i szybka reakcja służb uratowały zdrowie seniora Data publikacji 27.01.2026 Powrót Drukuj Czujność operatora monitoringu miejskiego oraz szybka reakcja policjantów z patrolówki pozwoliły na udzielenie natychmiastowej pomocy 80-letniemu mężczyźnie, który zasłabł na jednej z wyszkowskich ulic. Dzięki sprawnej współpracy i błyskawicznej wymianie informacji senior trafił pod opiekę ratowników medycznych.

W poniedziałek, 26 stycznia 2026 r., około godziny 11:15 operator monitoringu miejskiego zauważył na obrazie z kamer mężczyznę, który zachowywał się nienaturalnie i najprawdopodobniej potrzebował pomocy. Czujna obserwacja oraz szybka ocena sytuacji sprawiły, że operator natychmiast powiadomił dyżurnego wyszkowskiej jednostki Policji, który od razu w to miejsce wysłał patrol.

Po przyjeździe funkcjonariuszy okazało się, że pomocy potrzebuje 80-letni mężczyzna. Senior był blady, wyraźnie osłabiony oraz wychłodzony. Policjanci natychmiast zaopiekowali się mężczyzną, zapewniając mu komfort termiczny oraz bezpieczeństwo do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami mężczyzna poinformował, że niedawno przebył poważną chorobę, co mogło mieć wpływ na jego obecny stan zdrowia. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni podjęli decyzję o przetransportowaniu seniora do szpitala w celu dalszej diagnostyki i opieki medycznej.

To zdarzenie po raz kolejny pokazuje, jak ważna jest ścisła współpraca pomiędzy Policją a monitoringiem miejskim oraz szybka wymiana informacji. Czujność operatora, sprawne działanie dyżurnego i zdecydowana reakcja policjantów przyczyniły się do udzielenia pomocy osobie, która znalazła się w niebezpieczeństwie.