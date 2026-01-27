Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej jest jednym z najgroźniejszych wykroczeń w ruchu drogowym. Jednak część kierowców nic sobie z tego nie robi. Przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle jest zachowaniem skrajnie nieodpowiedzialnym.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ul. Bałtyckiej i Jeziornej w Olsztynie, gdzie kierująca samochodem osobowym zlekceważyła obowiązujące przepisy ruchu drogowego i wjechał na skrzyżowanie „na czerwonym świetle”. Zdarzenie zostało nagrane wideorejestratorem i przesłane na skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Policjanci w trakcie czynności dotarli do kierującej bmw. 21-latka została ukarana mandatem w wysokości 500 złotych i 15 punktami karnymi.

Twoja reakcja ma znaczenie. Zdarzenia, do których doszło na terenie woj. warmińsko-mazurskiego należy wysyłać na adres:

http://stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl

Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów policjantów. Elektroniczna skrzynka ,,Stop agresji drogowej” umożliwia każdemu, kto zarejestrował rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poinformowanie funkcjonariuszy. Jest to narzędzie, które pozwala eliminować z dróg piratów drogowych stwarzających zagrożenie nie tylko sobie ale i innych użytkowników dróg.

Jakie informacje przesłać?

Jeżeli posiadasz nagranie lub zdjęcie – pamiętaj, by przesłać je wraz ze zgłoszeniem (maksymalny rozmiar załącznika wynosi 25 MB);

Opisz sytuację uwzględniając datę, godzinę, miejsce (miejscowość, ulica, droga, słupek hektometrowy, między jakimi najbliższymi miejscowościami);

Opisz sprawcę – marka i model pojazdu, numery rejestracyjne, opis kierowcy;

Podaj swoje dane – imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu.