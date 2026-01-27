Policjanci ratowali życie ludzkie podczas pożaru mieszkania w Rabce-Zdroju Data publikacji 27.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu w Rabce - Zdroju, w powiecie nowotarskim, jako pierwsi przybyli na miejsce pożaru, do którego doszło w jednym z bloków mieszkalnych. Policjant z narażeniem własnego życia ewakuował mężczyznę z płonącego mieszkania.

Dzisiaj około godziny 5.00, na ul. Orkana w Rabce-Zdroju, w jednym z bloków mieszkalnych wybuchł pożar, który objął lokal znajdujący się na czwartym piętrze, powodując silne zadymienie klatki schodowej i bezpośrednie zagrożenie dla życia mieszkańców.

Jako pierwsi na miejsce zdarzenia dotarli policjanci z Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju. Nie czekając na przybycie innych służb ratunkowych, natychmiast podjęli działania. Pomimo bardzo dużego zadymienia funkcjonariusze weszli do klatki schodowej budynku. Policjantka rozpoczęła intensywne wietrzenie klatki schodowej, natomiast policjant, narażając własne zdrowie i życie, wbiegł na czwarte piętro, gdzie znajdowało się zarzewie ognia.

Na miejscu odnalazł mężczyznę leżącego w progu płonącego mieszkania. Policjant ewakuował go na pierwsze piętro budynku, gdzie panowały bezpieczniejsze warunki i możliwe było udzielenie pomocy. Od uratowanego mężczyzny funkcjonariusz uzyskał informację, że w mieszkaniu mogą przebywać jeszcze dwie osoby. Policjant podjął próbę ponownego dotarcia do lokalu, jednak ze względu na skrajnie niebezpieczne warunki i bardzo silne zadymienie zmuszony był zawrócić. O osobach w płonącym mieszkaniu natychmiast poinformował strażaków, którzy weszli do klatki.

Strażacy, wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych, weszli do płonącego mieszkania i ewakuowali jeszcze dwie osoby. W wyniku pożaru trzy osoby zostały przewiezione do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, 81-letnia kobieta zmarła po przewiezieniu do placówki medycznej. Policjant, który ewakuował poszkodowanego mężczyznę z płonącego mieszkania, również trafił do szpitala z objawami podtrucia dymem.

Obecnie na miejscu pożaru trwają czynności procesowe prowadzone przez policjantów, mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn oraz okoliczności zdarzenia.

Postawa policjantów z Rabki-Zdroju zasługuje na najwyższe uznanie. Ich odwaga, zdecydowanie i pełne poświęcenia działania w obliczu realnego zagrożenia życia są przykładem prawdziwej służby drugiemu człowiekowi.