11 psów odebranych z rażąco złych warunków Data publikacji 27.01.2026 Powrót Drukuj 11 odebranych psów to efekt wspólnie przeprowadzonej kontroli zambrowskich policjantów z lekarzami weterynarii oraz pracownikiem gminy. Zwierzęta przebywały na terenie posesji w skrajnie złych warunkach. Policjanci prowadzą postępowanie w kierunku znęcania się nad zwierzętami.

Zambrowscy policjanci wspólnie z powiatowymi lekarzami weterynarii oraz pracownikiem gminy Zambrów skontrolowali warunki bytowe kilkunastu psów przebywających na terenie prywatnej posesji w gminie Zambrów. Będąc na miejscu zauważyli zewnętrzne kojce, w których przebywały 4 psy bez dostępu do świeżej wody. Nie były one osłonięte od wiatru, a znajdujące się w nich budy były prowizoryczne i nieocieplone. Kolejne czworonogi przebywały w budynku gospodarczym. Wewnątrz panował skrajny bałagan. Znajdowały się porozrzucane śmieci oraz liczne odchody zwierzęce, które najprawdopodobniej zalegały tam od dłuższego czasu. Woda w miskach była zamarznięta. Zwierzęta przebywały w warunkach rażącego zaniedbania. Powiatowy Lekarz Weterynarii stwierdził, że psy nie mogą tam przebywać i podjął decyzję o odebraniu 11 czworonogów, które od razu zostały przewiezione do schroniska dla zwierząt.

W Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie prowadzone jest postępowanie w związku ze znęcaniem się nad zwierzętami. 33-letnia kobieta, która wspólnie z 35-latkiem zajmowała się odebranymi czworonogami tłumaczyła, że były one bezpańskie i zostały przez nich przygarnięte z dobrego serca, a opiekę sprawowali nad nimi charytatywnie. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.