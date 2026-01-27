Policyjna pomoc w chwili bezradności. Wsparcie dla 73-latki, która upadła z wózka inwalidzkiego Data publikacji 27.01.2026 Powrót Drukuj Jarosławscy policjanci udzielili pomocy 73-latce, która upadła z wózka inwalidzkiego i nie była w stanie samodzielnie się podnieść. Seniorka była sama w domu, a jej jedyną możliwością uzyskania pomocy, było wykonanie telefonu pod numer alarmowy 112. Funkcjonariusze dostali się do budynku przez okno, pomogli jej i zaopiekowali się nią do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Interwencja, którą przeprowadzili jarosławscy funkcjonariusze wydziału patrolowo-interwencyjnego sierż. Przemysław Kluzowicz i st. post . Mateusz Mazepa pokazuje, że policyjna służba to codzienna obecność przy ludziach w chwilach słabości i potrzeby. To empatia, odpowiedzialność i gotowość do pomocy każdemu, kto jej potrzebuje, niezależnie od sytuacji.

Wczoraj, 26 stycznia 2026 r., około godz. 21.30, policjanci interweniowali w jednym z domów na terenie Jarosławia, gdzie pomocy potrzebowała 73-letnia kobieta. Ze zgłoszenia seniorki wynikało, że jest sama w domu, upadła z wózka inwalidzkiego i potrzebuje pomocy medycznej.

Funkcjonariusze jako pierwsi dotarli we wskazane miejsce. Drzwi wejściowe były zamknięte. Mundurowi zauważyli, że w kuchni świeci się światło, a jedno z okien jest niedomknięte. Sierż. Przemysław Kluzowicz wszedł do środka przez uchylone okno. W pokoju, na dywanie leżała kobieta. 73-latka była przytomna. Oświadczyła, że w przeszłości doznała urazu kręgosłupa i teraz boi się sama ponieść.

Funkcjonariusze pomogli jej i zaopiekowali się nią do czasu przyjazdu ratowników medycznych. Seniorka została przewieziona do szpitala.