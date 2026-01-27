Kolejne uderzenie w przestępczość narkotykową. Małopolscy policjanci rozbili gang rozprowadzający środki odurzające Data publikacji 27.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie wpadli na trop zorganizowanej grupy zajmującej się handlem środkami odurzającymi. W wyniku podjętych działań funkcjonariusze zatrzymali 6 osób zamieszanych w przestępczy proceder. Z ustaleń śledczych wynika, że osoby te od blisko roku rozprowadzały środki odurzające na terenie Małopolski, głównie na terenie powiatu chrzanowskiego.

To kolejne uderzenie małopolskiej Policji w przestępczość narkotykową. Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie wpadli na trop grupy przestępczej trudniącej się przemytem i handlem narkotykami. Z ustaleń śledczych wynikało, że od blisko roku osoby zamieszane w ten przestępczy proceder rozprowadzały środki odurzające na terenie Małopolski, głównie na terenie powiatu chrzanowskiego. Policjanci ustalili dwie osoby, które miały dowodzić przestępczym procederem - dwóch mężczyzn w wieku 35 i 37 lat.

Kilka dni temu, 19 stycznia br., doszło do zatrzymań. Funkcjonariusze wytypowali, gdzie mogą przebywać sprawcy. Podczas obserwacji śledczy zauważyli samochód, którym poruszali się dilerzy. Po przeszukaniu pojazdu policjanci znaleźli prawie litr płynnej amfetaminy, z której można by było wyprodukować kilka kilogramów gotowej do sprzedaży amfetaminy. Jak wynikało z ustaleń, jeden z zatrzymanych to znany Policji diler narkotykowy zaopatrujący innych lokalnych dilerów z powiatu chrzanowskiego i okolicznych powiatów w hurtowe ilości środków odurzających i substancji psychoaktywnych. Mężczyźni poruszali się pojazdem, który posiadał utracone zagraniczne (czeskie) numery rejestracyjne, a kierujący posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i jak wykazało badanie, był pod wpływem amfetaminy. Podczas przeszukania miejsca zamieszkana jednego z zatrzymanych znaleziono znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci amfetaminy, metaamfetaminy, marihuany, 3-CMC, a także kilka gramów szczególnie niebezpiecznego narkotyku - alfa PVP tzw. flakka lub zombie. Ponadto zabezpieczono 12 telefonów komórkowych, z których jeden był poszukiwany w związku z oszustwem dokonanym w przeszłości.

W wyniku dalszych działań zebrany materiał w sprawie pozwolił na kolejne zatrzymania. Następnego dnia, tj. 20.01.2026 r., wspólnie z policjantami KPP w Chrzanowie zatrzymano 40-letnią kobietę i 3 mężczyzn w wieku 47,37 i 26 lat, którzy współpracowali z zatrzymanym dzień wcześniej 35-letnim dilerem. Zatrzymana kobieta nabywała od niego znaczne ilości narkotyków, a następnie wprowadzała zabronione substancje i środki do dalszego obiegu lub udzielała innym osobom w celu osiągniecia korzyści majątkowych, tj.przestępstwo z art. 56 i 59 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Wobec 35-latka sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy, pozostali zatrzymani otrzymali dozory policyjne i zakaz opuszczania kraju.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie.

