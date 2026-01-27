Śmiertelne potrącenie rowerzysty i ucieczka z miejsca wypadku. Do sprawy zatrzymaliśmy dwóch nietrzeźwych mężczyzn Data publikacji 27.01.2026 Powrót Drukuj 54-letni rowerzysta został potrącony przez samochód, który po wypadku odjechał z miejsca zdarzenia. Niestety mężczyzna zmarł w wyniku doznanych obrażeń. Policjanci odnaleźli pojazd i zatrzymali do sprawy dwóch nietrzeźwych mieszkańców gminy Hańsk, którzy jechali Oplem w chwili zdarzenia. Obaj zatrzymani mężczyźni mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie i trzeźwieją w policyjnym areszcie. Teraz mundurowi ustalają ich rolę w wypadku. Kodeks karny za ten czyn przewiduje karę do 20 lat pozbawienia wolności. Apelujemy o rozsądek za kierownicą!

Wczoraj po godzinie 18:00 włodawscy policjanci zostali powiadomieni o ujawnieniu na poboczu drogi ciała mężczyzny, który wraz z rowerem najprawdopodobniej został potrącony przez pojazd. Do wypadku doszło w miejscowości Kulczyn Kolonia w gminie Hańsk. Niestety 54-latek zmarł w wyniku poniesionych obrażeń, a kierujący pojazdem po potrąceniu rowerzysty oddalił się z miejsca zdarzenia.

W okolicy znajdowały się jednak fragmenty pojazdu i policjanci niedługo potem odnaleźli Opla Astrę z wyraźnymi uszkodzeniami powypadkowymi. Funkcjonariusze zatrzymali do sprawy dwóch mieszkańców gminy Hańsk w wieku 25 i 32-lat. Młodszy z nich w chwili zatrzymania miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, a 32-latek ponad 2 promile. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnego aresztu, a policjanci ustalają ich rolę w tym tragicznym w skutkach zdarzeniu.

Za spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości i ucieczkę z miejsca zdarzenia kodeks karny przewiduje karę do 20 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o rozsądek! Za kierownicę wsiadajmy trzeźwi. Tylko stosując się do przepisów ruchu drogowego oraz zachowując szczególną uwagę można uniknąć wypadków i kolizji. Nieostrożność, brak rozwagi, niedostosowanie prędkości do panujących warunków, brawura i alkohol to najczęstsze przyczyny wielu tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.