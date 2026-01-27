Odpowie za zabójstwo Data publikacji 27.01.2026 Powrót Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali 53-latka, odpowiedzialnego za zabójstwo, do którego doszło na Bałutach. Mężczyzna usłyszał już zarzut, a za popełnione przez niego przestępstwo grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Cała sytuacja miała miejsce 23 stycznia 2026 roku. Policjanci z Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego łódzkiej komendy, zostali wysłani do mieszkania, gdzie według relacji świadka miał leżeć zakrwawiony mężczyzna. Po dotarciu do zgłaszającego mundurowi zauważyli leżącego na podłodze 63-latka. Denat miał liczne obrażenia na całym ciele. Twarzoczaszka posiadała rany cięte i rąbane, co znacznie utrudniało identyfikacje jego wizerunku. Policjanci zabezpieczyli leżącą nieopodal maczetę oraz zakrwawiony blender. Natychmiast wezwany został Zespół Ratownictwa Medycznego. Lekarz potwierdził zgon 63-latka.

Gospodarz w rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że tego dnia spożywał alkohol ze swoim znajomym. W pewnym momencie doszło między nimi do sprzeczki w wyniku której chwycił za maczetę i zadał ciosy kompanowi od kieliszka. 53-latek został zatrzymany. Badanie wykazało w jego organizmie blisko 1,5 promila alkoholu.

Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Decyzją sądu na wniosek prokuratora wobec podejrzanego zastosowano areszt na 3 miesiące.

Dalsze czynności w tej sprawie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty, prowadzą śledczy z II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.