Policjanci uratowali nastolatkę w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 27.01.2026 Powrót Drukuj Kutnowscy policjanci uratowali młodą dziewczynę, która była w kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariusze mieli informację, że jej życie może być zagrożone. Dzięki natychmiastowej reakcji i zdecydowanemu działaniu 16-latka trafiła pod opiekę lekarzy.

26 stycznia br. około godziny 11.00 dyżurny kutnowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o siedzącej osobie na moście kolejowym. Zgłaszający podał rysopis i poinformował, że przejeżdżający tamtędy pociąg trąbił i próbował ostrzec dziewczynę, jednak ta nie zeszła z wiaduktu. W tym samym czasie, do oficera dyżurnego wpłynęła informacja z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, o rodzicu który otrzymał niepokojące wiadomości od swojej córki. Rysopis nastolatki zagdzał się z rysopisem, dotyczącym zgłoszenia incydentu na torach kolejowych. Dyżurny natychmiast skierował na miejsce wszystkie dostępne patrole Policji.

Już po kilku minutach patrol z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w składzie st. post. Wioletta Wójcik oraz st. post . Dawid Krzewiński znaleźli młodą dziewczynę w odległości około 150 metrów od torów kolejowych. 16-latka była roztrzęsiona, w widocznym kryzysie emocjonalnym. Policjanci rozpoczęli z nią rozmowę, uspokoili ją, posadzili w radiowozie by mogła się ogrzać. Następnie wezwali pomoc medyczną. Karetka pogotowia zabrała 16-latkę do szpitala.

Interweniujący policjanci pełnią służbę od niedawna, doskonale zdają sobie sprawę, jak ważne zadania realizują. Niejednokrotnie to właśnie w ich rękach znajduje się ludzkie życie, a szybka i zdecydowana reakcja może zdecydować o jego ocaleniu.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasami myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Nie lekceważ żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111. Pamiętajmy również, że w każdym powiecie funkcjonują instytucje, do których można zwrócić się o wsparcie w trudnych chwilach.

( KWP w Łodzi /aw)