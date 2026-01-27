Szybkie działania policjantów. Skradzione narty GOPR odzyskane Data publikacji 27.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkim i skutecznym działaniom policjantów odzyskane zostały skradzione narty należące do ratowników GOPR. Informację o zdarzeniu funkcjonariusze otrzymali w niedzielę, tuż przed godziną 23. Kluczowe znaczenie w sprawie miały ustalenia dzielnicowego, które doprowadziły do odnalezienia sprzętu. Policjanci prowadzą dalsze czynności procesowe w tej sprawie, przesłuchiwani są świadkowie, a zatrzymanie podejrzanych jest kwestią czasu.

W ubiegłą niedzielę, około 23.00, policjanci z Wisły zostali poinformowani przez ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o kradzieży nart, które zostały pozostawione w rejonie pomieszczenia dyżurnego. Do zdarzenia doszło w czasie, gdy ratownicy udali się na obchód obiektu narciarskiego.

Po otrzymaniu zgłoszenia sprawą natychmiast zajęli się policjanci z komisariatu w Wiśle, którzy rozpoczęli działania mające na celu ustalenie sprawców kradzieży. Kluczowe okazały się ustalenia dzielnicowego, dzięki którym wytypowano osoby mogące mieć związek ze zdarzeniem. Zebrane informacje pozwoliły na szybkie podjęcie dalszych działań.

Dzięki ustaleniom poczynionym przez dzielnicowego, niespełna dobę po otrzymaniu zgłoszenia, tj. wczoraj około godziny 20.00, policjanci z Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach odzyskali skradzione narty. Sprzęt został zabezpieczony i wkrótce będzie przekazany ratownikom GOPR .

Obecnie policjanci prowadzą dalsze czynności procesowe w tej sprawie. Przesłuchiwani są świadkowie. Zatrzymanie i przesłuchanie sprawców pozostaje kwestią czasu.

Przypominamy, że przestępstwo kradzieży zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Apelujemy o poszanowanie cudzej własności oraz odpowiedzialne zachowanie, w każdym przypadku. Każde naruszenie prawa spotyka się ze zdecydowaną reakcją służb. Jednocześnie zachęcamy świadków podobnych zdarzeń do niezwłocznego informowania Policji - szybka reakcja może znacząco przyczynić się do ustalenia sprawców i odzyskania mienia.