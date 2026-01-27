Tatrzańscy policjanci pomogli poszkodowanemu starszemu mężczyźnie Data publikacji 27.01.2026 Powrót Drukuj Tatrzańscy policjanci wykonując obowiązki służbowe na terenie Oświęcimia natrafili na zdarzenie drogowe w którym poszkodowany został starszy mężczyzna. Policjanci udzieli rannemu pierwszej pomocy przedmedycznej i zabezpieczali go do czasu przybycia ratowników medycznych. Kolejny raz funkcjonariusze udowodnili, że policjantem jest się zawsze i wszędzie.

Dzisiaj przed południem Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego, jadąc na zabezpieczenie uroczystości związanych z „Wyzwoleniem Auschwitz - Byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady”, na ul. Stanisławy Leszczyńskiej w Oświęcimiu ujawnili niebezpieczne zdarzenie drogowe.

Mężczyzna przechodzący chodnikiem nagle zatoczył się, po czym upadł na krawężnik, w wyniku czego doznał krótkotrwałej utraty przytomności oraz obrażeń twarzy. Konieczna była natychmiastowa interwencja. Policjanci niezwłocznie zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udzielili poszkodowanemu mężczyźnie pierwszej pomocy przedmedycznej. Na miejsce zadysponowano Zespół Ratownictwa Medycznego, który po chwili przejął mężczyznę do dalszej opieki.

To kolejny przykład, że policyjna służba to nie tylko realizacja zaplanowanych zadań, ale przede wszystkim gotowość do niesienia pomocy zawsze i wszędzie.