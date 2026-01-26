Poszukiwany przestępca seksualny z Pomorza zatrzymany dzięki międzynarodowej współpracy policyjnej Powrót Drukuj Dzięki dużemu doświadczeniu gdańskich „łowców głów” i zastosowaniu nieszablonowych rozwiązań oraz bieżącej wymianie informacji z francuską Policją, ustalono miejsce ukrywania się przestępcy seksualnego z Pomorza. Ważną rolę w tej sprawie odegrał punkt kontaktowy ENFAST w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób KGP i zamieszczenie informacji o poszukiwaniach na stronie internetowej Europe’s Most Wanted Fugitives List, zawierającej informacje o najbardziej poszukiwanych przestępcach Europy. Zatrzymany mężczyzna aktualnie oczekuje na ekstradycję do Polski.

Michał D. w przeszłości wspólnie z innymi osobami dokonał brutalnego zgwałcenia. Po tym zdarzeniu opuścił miejsce swojego dotychczasowego pobytu i zaczął ukrywać się przed organami ścigania. W 2008 r. prokuratura wystawiła za nim list gończy. Niestety poszukiwanego nie udało się zlokalizować. W 2019 r. sprawę przejęli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku znani jako „łowcy głów”. Policjanci wykonali szereg sprawdzeń, które wykluczyły możliwość pobytu poszukiwanego na terenie RP . Dlatego też zwrócili się do sądu o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych. Pomimo tego, poszukiwany wciąż pozostawał nieuchwytny.

W 2025 r. w sprawę włączył się punkt kontaktowy ENFAST w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Głównej Policji (ENFAST - europejska sieć współpracy policyjnej zajmująca się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców). Funkcjonariusze ENFAST opublikowali informację o poszukiwaniach Michała D. na stronie internetowej Europe’s Most Wanted Fugitives List, zawierającej informacje o najbardziej poszukiwanych przestępcach Europy. Michał D. był jedną z trzech osób, której wizerunek został umieszczony na stronie EU Most Wanted, w ramach kolejnej edycja kampanii EUROPOLU i sieci ENFAST, mającej na celu zaangażowanie społeczeństwa w poszukiwania i rozpowszechnienie wizerunków najbardziej poszukiwanych przestępców. Inauguracja kampanii, której hasłem przewodnim było: Pomóż nam ich znaleźć, odbyła się w grudniu 2025 r. Dzięki publikacji do Wydziału Poszukiwań KGP wpłynęły anonimowe informacje dotyczące rzekomego miejsca ukrywania się poszukiwanego. Wszystkie zostały skrupulatnie sprawdzone. Jedna z nich wskazywała, że poszukiwany może przebywać we Francji.

Punkt Kontaktowy ENFAST prowadząc stałą wymianę informacji z policjantami z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, rozpoczął współpracę z Policją francuską. Dzięki dużemu doświadczeniu gdańskich „łowców głów” i zastosowaniu nieszablonowych rozwiązań oraz bieżącej wymianie informacji z partnerem zagranicznym, udało się ustalić miejsce ukrywania się Michała D. Zlokalizowany został w południowej części Francji. Do zatrzymania doszło 26.01.2026 r., w miejscowości La Cavalerie.

Aktualnie Michał D. oczekuje na ekstradycję do Polski.

Strona internetowa UE Most Wanted to inicjatywa Europejskiej Sieci Zespołów Poszukiwawczych (ENFAST) wspierana przez Europol. Treści są zarządzane i publikowane bezpośrednio przez krajowe zespoły FAST, które zamieszczają dane o najbardziej poszukiwanych w swoim kraju i odbierają wszelkie zgłoszenia przekazywane przez obywateli.

Uruchomienie funkcji powiadomień odgrywa istotną rolę we wspieraniu organów w walce z przestępczością transgraniczną. Razem możemy uczynić Europę miejscem bardziej bezpiecznym.

Zachęcamy do poświęcenia kilku sekund na przejrzenie profili dwóch poszukiwanych osób, których wizerunki umieszczono na stronie EU Most Wanted, w związku z ciężkimi przestępstwami. Być może uda się ich rozpoznać, co może nam pomóc ich zatrzymać i doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości.

(Biuro Kryminalne KGP/ mw)