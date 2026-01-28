Maciej Musiałowski dołącza do kampanii „Metoda na Podszywacza” i ostrzega przed oszustami w sieci Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Dziadek, sąsiad, kumpel, syn, czy przyjaciółka – dla oszustów wyłudzających pieniądze za pośrednictwem komunikatorów „metodą na Podszywacza” nie ma znaczenia, w kogo się wcielą. Zawsze jednak liczą na to, że ich ofiara nie zorientuje się, że wiadomość to manipulacja, przekaże kod w wiadomości i zatwierdzi transakcję – w przekonaniu, że pomaga znajomemu. Właśnie przed takimi praktykami ostrzega BLIK w serii krótkich filmów z Maciejem Musiałowskim, które postały w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej „Metoda na Podszywacza”, realizowanej we współpracy z Komendą Główną Policji. Akcji towarzyszy hashtag #StopPodszywaczom.

Każdy spośród 15-sekundowych filmów wideo będzie dystrybuowany w kanałach społecznościowych BLIKA (Facebook, Instagram) oraz na stronie podszywacze.pl. Materiały przygotowano z myślą o udostępnianiu ich wśród bliskich i znajomych, aby w prosty sposób zwracać uwagę na podszywanie się w sieci i zachęcać do sprawdzenia zabezpieczeń swoich kont.

Metoda na Podszywacza – jak działają internetowi oszuści

W „metodzie na Podszywacza” wszystko zaczyna się od przejęcia słabo zabezpieczonego profilu w mediach społecznościowych. Przestępca uzyskuje dostęp do konta, a następnie pisze do znajomych właściciela, podszywając się pod niego i budując wiarygodną historię o nagłej potrzebie. To może być „wyczerpany limit”, „zapomniany portfel”, „przerwa techniczna” albo inny pretekst, który ma usprawiedliwić pośpiech. Celem jest doprowadzenie do szybkiej reakcji, przekazania kodu BLIK i zatwierdzenia transakcji pod presją czasu, zanim odbiorca zdąży sprawdzić, kto naprawdę do niego pisze.

Powszechność podszywania się w kanałach cyfrowych potwierdzają dane z badania Santander Consumer Banku: tylko 35 proc. Polaków deklaruje, że nigdy nie spotkało się z sytuacją, w której ktoś podszywał się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia pieniędzy. Natomiast niemal jedna piąta badanych otrzymała spreparowaną wiadomość przez komunikator internetowy (np. Messenger), a 22 proc. zetknęło się z fałszywym e-mailem phishingowym podszywającym się np. pod bank, firmę kurierską czy znajomego.

Kolejny etap kampanii #StopPodszywaczom

Seria sześciu, 15-sekundowych spotów wideo z udziałem Macieja Musiałowskiego, aktora znanego z filmów i seriali, stanowi kolejny element kampanii „Metoda na Podszywacza”, która ruszyła w połowie stycznia 2026 roku. Materiały powstały w jednolitej, wspólnej konwencji: zaczynają się od zaskakującego komunikatu w rodzaju „ukradłem/ukradłam Ci X zł”, a następnie w krótkim komentarzu pokazują, jak łatwo dać się zwieść znajomemu scenariuszowi z wiadomości, i kierują do praktycznych wskazówek, jak się chronić. Spoty są publikowane w kanałach społecznościowych BLIKA (Facebook, Instagram) oraz dostępne na stronie podszywacze.pl, która zbiera materiały kampanii i praktyczne zasady postępowania.

– Zależy nam, żeby te filmy krążyły między ludźmi i były podawane dalej, bo w prostej formie zwracają uwagę na zjawisko podszywania się i skłaniają do refleksji. Chcemy, żeby trafiały do różnych grup, rodziny, znajomych, współpracowników, tych osób, z którymi na co dzień wymieniamy się wiadomościami. Im więcej użytkowników je zobaczy, tym większa szansa na to, że pojawią się u nich podstawowe odruchy bezpieczeństwa: dodatkowe zabezpieczenie kont, telefon do nadawcy przed przekazaniem pieniędzy, sprawdzenie kwoty i odbiorcy przed zatwierdzeniem transakcji. I taki jest zamysł tej kampanii, żeby jak najwięcej osób mogło wspólnie powiedzieć #StopPodszywaczom – mówi Krzysztof Ziewiec, dyrektor departamentu marketingu i PR w Polskim Standardzie Płatności, operatorze BLIKA.

Akcję „metoda na Podszywacza” wspiera Komenda Główna Policji.

– Oszustwa oparte na podszywaniu się pod osoby zaufane stanowią obecnie jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa finansowego użytkowników internetu. Skuteczna profilaktyka wymaga precyzyjnego nazywania mechanizmów manipulacji i stałego wzmacniania czujności społecznej – mówi podinsp. Ewelina Mączkorowska, Dyrektor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP.

Za warstwę kreatywną kampanii odpowiada agencja Change Serviceplan. Planowanie i zakup mediów prowadzi Spark Foundry. Działania komunikacyjne koordynuje agencja Clear Communication Group.

***

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie praktycznie każdy z klientów krajowych instytucji płatniczych oferujących aplikację mobilną. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). PSP stale rozwija możliwości BLIKA tak, aby system był jak najbardziej funkcjonalny dla jego użytkowników. Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 31.73 MB)

Film FILM_2_PODSZYWACZ_16x9_EMIS.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik FILM_2_PODSZYWACZ_16x9_EMIS.mp4 (format mp4 - rozmiar 31.74 MB)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.53 MB)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 26.38 MB)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 26.4 MB)