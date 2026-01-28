Tymczasowy areszt dla 33-latka za podpalenie mieszkania Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, ustalili i zatrzymali sprawcę popalenia mieszkania, do którego doszło w noc sylwestrową.

Jak ustalili funkcjonariusze, 33-letni mężczyzna, po wybiciu szyby okiennej w jednym z mieszkań bloku wrzucił do środka petardę, powodując zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców bloku oraz uszkodzenia wyposażenia mieszkania. Działanie sprawcy było podyktowane względami osobistymi, a mieszkanie nie zostało wybrane przypadkowo. Celem mężczyzny było wzniecenie pożaru w tym konkretnym mieszkaniu.

Wartość strat została oszacowana na kwotę około 5 tys. złotych.

W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że podejrzany zamieszkuje na terenie Krakowa. 20 stycznia br. po godzinie 20, funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, gdy wychodził z jednego z bloków i wsiadał do zaparkowanego samochodu osobowego. Policjanci wylegitymowali, a następnie zatrzymali mężczyznę.

W trakcie czynności podejrzany próbował wprowadzić policjantów w błąd co do swojego miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze przeszukali pojazd, odnajdując odzież wierzchnią z charakterystycznymi emblematami, odpowiadającą tej, którą miał na sobie sprawca widziany w dniu zdarzenia.

Na wniosek wielickiej Prokuratury Sąd Rejonowy w Wieliczce zastosował wobec 33 latka tymczasowy areszt na 3 miesiące.