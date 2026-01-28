Stracił przytomność w budynku sądu - czynności ratunkowe natychmiast podjęli policjanci z wrocławskiej „konwojówki” Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Po raz kolejny dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów nie doszło do tragedii. Funkcjonariusze Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu zareagowali natychmiast, gdy starszy mężczyzna na terenie budynku sądu stracił przytomność. Funkcjonariusze przeprowadzili resuscytację krążeniowo–oddechową, a w trakcie czynności ratunkowych wykorzystali również AED. 78–latek odzyskał przytomność, a jego małżonka podziękowała policjantom za szybką reakcję i skutecznie przeprowadzone działania.

Funkcjonariusze Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową 78-letniego mężczyzny, który stracił przytomność i upadł na podłogę. Do opisanego zdarzenia doszło w miniony piątek, 23 stycznia 2026 roku, w budynku Sądu Rejonowego we Wrocławiu.

W trakcie wykonywania czynności przy bramce wejściowej, wewnątrz budynku sądu, policjanci usłyszeli wezwanie o pomoc roztrzęsionej kobiety, która wskazywała miejsce, gdzie chwilę wcześniej upadł mężczyzna. Na szczęście tym razem pomoc dotarła na czas.

Widząc całe zdarzenie trzech policjantów „konwojówki” ruszyło na pomoc seniorowi. Mężczyzna nie reagował na bodźce zewnętrzne, a na domiar złego z każdą sekundą jego oddech stawał się coraz bardziej płytki. Z tego powodu policjanci przystąpili do resuscytacji krążeniowo–oddechowej. W trakcie działań nasi koledzy wykorzystali również AED, które umieszczone było w holu głównym budynku sądu.

Kilka minut później na miejsce przybyły dwa zespoły ratownictwa medycznego, które przejęły od policjantów poszkodowanego mężczyznę.

Jak się okazało, szybka interwencja policjantów miała kluczowe znaczenie dla jego bezpieczeństwa. Dzięki niezwłocznie podjętym czynnościom mężczyzna odzyskał funkcje życiowe. Senior karteką został przetransportowany do placówki medycznej.

W trakcie prowadzenia akcji, mundurowi utworzyli strefę bezpieczeństwa. W tym celu, użyli banera odradzając miejsce reanimacji od pozostałej części ciągu komunikacyjnego. Ponadto jeden z funkcjonariuszy kierował wszystkie osoby wchodzące do wejścia bocznego.

Gdy życiu 78-latka już nic nie zagrażało, jego małżonka podziękowała policjantom za uratowania życia jej męża.

Policjanci każdego dnia, pełniąc swoje obowiązki, są gotowi nieść pomoc każdemu - niezależnie od sytuacji czy miejsca.

Przypominamy, że funkcjonariusze są nie tylko stróżami prawa, ale również osobami, na których wsparcie i pomoc można zawsze liczyć.

( KWP we Wrocławiu /aw)