Policjanci zatrzymali 43-latka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu Data publikacji 28.01.2026 Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zatrzymali 43-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna od blisko 3 lat był poszukiwany przez tamtejszy wymiar sprawiedliwości. Czerwona nota Interpolu z nakazem zatrzymania została wydana w związku z oszustwami jakich dopuścił się na terytorium Ukrainy.

Wczoraj, funkcjonariusze ruchu drogowego z komendy miejskiej w Rzeszowie prowadzili działania pn. „Poszukiwany”. Po godz. 16.00, na al. Batalionów Chłopskich zatrzymali do kontroli drogowej osobową mazdę. Za jej kierownicą siedział 43-letni obywatel Ukrainy. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany. Od blisko 3 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Za oszustwa jakich odpuścił się na terenie Ukrainy, za 43-latkiem wystawiona była czerwona nota Interpolu.

Mężczyzna został zatrzymany. Noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Już wkrótce zostanie deportowany do Ukrainy.

Na listę osób poszukiwanych Interpolu trafiają osoby ścigane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. rozboje, zabójstwa, oszustwa czy handel narkotykami. Wobec takich osób wydawane są międzynarodowe nakazy aresztowania. Czerwona nota Interpolu oznacza, że dana osoba jest poszukiwana na terenie 196 krajów członkowskich organizacji.

