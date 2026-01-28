Napadli na sąsiada, jeden z nich odpowie za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy zaatakowali sąsiada. Podczas awantury jeden z nich uderzył pokrzywdzonego łopatą w głowę. 26-latek i 53-latek usłyszeli już zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Kolnie. 53-latkowi może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 24 stycznia br., po południu. W gminie Mały Płock dwaj mężczyźni zaatakowali sąsiada i uciekli z miejsca zdarzenia. Policjanci ustalili, że pomiędzy sąsiadami wywiązała się awantura. Młodszy z agresorów bił sąsiada pięściami w głowę, starszy zaatakował go łopatą. Bił po głowie, powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu, zagrażający życiu.

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali sprawców. Obaj trafili do policyjnego aresztu. 53-latkowi przedstawiony został zarzut udziału w bójce i pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zagrażającego życiu. Dodatkowo, otrzymał zarzuty usiłowania zabójstwa. 26-latek otrzymał zarzuty udziału w bójce i pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Młodszy z nich został objęty policyjnym dozorem. Otrzymał zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego oraz świadków zdarzenia. 53-latkowi grozi kara dożywotniego więzienia. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.