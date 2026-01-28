Policjanci i ratownicy wspólnie uratowali życie 88-latka Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj W minioną sobotę policjanci z Komisariatu Policji IV w Bielsku-Białej zostali wezwani na pilną interwencję na jedną z ulic Bielska-Białej. Pomocy wzywał mężczyzna, którego 88-letni ojciec zasłabł, a jego czynności życiowe ustały.

W ubiegłą sobotę dyżurny jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące nagłego zasłabnięcia 88-letniego mieszkańca. Na miejsce zdarzenia niemal równocześnie dotarli policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Liczyła się każda sekunda. Funkcjonariusze wspólnie z ratownikami medycznymi natychmiast przystąpili do reanimacji. Rozpoczęła się walka o życie seniora.

Warto podkreślić, że policjanci na co dzień regularnie szkolą się z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczą się, jak prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz jak rozpoznawać stany wymagające natychmiastowej interwencji. Wszystko po to, aby mieszkańcy powiatu bielskiego mogli czuć się bezpiecznie. W tym przypadku zdobyta wiedza i doświadczenie miały kluczowe znaczenie.

Kilkanaście minut intensywnych działań ratunkowych przyniosło oczekiwany efekt. U 88-latka udało się przywrócić podstawowe czynności życiowe. Mężczyzna został niezwłocznie przetransportowany do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

Szczególne podziękowania należą się policjantom biorącym udział w akcji - sierżantowi Jakubowi Żuławskiemu oraz starszemu posterunkowemu Bartoszowi Ziarnikowi. Ich profesjonalizm, zaangażowanie i szybka reakcja po raz kolejny pokazują, że służba w Policji to nie tylko dbanie o porządek publiczny, ale także realna pomoc w sytuacjach, gdy stawką jest ludzkie życie.

Cieszymy się, że możemy służyć razem, by mieszkańcy naszego powiatu czuli się bezpiecznie.