Oszust w rękach katowickich policjantów Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Katowiccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 22-letniego mężczyznę, który brał udział w oszustwach metodą „na podszywacza”. Podejrzany pełnił rolę "wybieraka" - osoby odpowiedzialnej za wypłatę środków z bankomatów oraz ich dalszy transfer. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, w wyniku prowadzonych działań operacyjnych, zatrzymali 22-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o udział w oszustwach dokonywanych metodą „na podszywacza”. W przestępczym procederze mężczyzna pełnił funkcję "wybieraka" – wypłacał pieniądze z bankomatów przy użyciu jednorazowych kodów autoryzacyjnych, a następnie uczestniczył w ich dalszym transferze za pośrednictwem bitomatów (bankomatów do wypłaty kryptowalut).



Jak ustalili kryminalni, zatrzymany brał udział w co najmniej czterech przestępstwach. 22-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ i usłyszał zarzut prania pieniędzy, działając w porozumieniu z innymi osobami. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu, niewykluczone są też kolejne zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy.



Za pranie pieniędzy w porozumieniu z innymi osobami kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.



Na czym polega metoda „na podszywacza”?



Metoda „na podszywacza” polega na wzbudzaniu zaufania ofiary i podszywanie się pod osobę lub instytucję. Przestępcy najczęściej włamują się na konta w mediach społecznościowych lub komunikatorach i, podszywając się pod członka rodziny albo pracownika banku, proszą o pilną pomoc finansową.



Schemat działania jest zazwyczaj podobny - ofiara otrzymuje wiadomość z prośbą o szybkie podanie jednorazowego kodu autoryzacyjnego i zatwierdzenie transakcji, często pod pretekstem nagłej sytuacji. Przekazane w ten sposób środki są niemal natychmiastowo wypłacane z bankomatów przez tzw. wybieraków.



Przypominamy:

Nigdy nie przekazuj jednorazowych kodów autoryzacyjnych ani danych do logowania, nawet jeśli prośba pochodzi rzekomo od bliskiej osoby.

Zawsze weryfikuj prośby o pieniądze - zadzwoń do tej osoby i upewnij się, że to faktycznie ona.

Nie działaj pod presją czasu - oszuści celowo wywołują pośpiech i emocje.

Pamiętaj, że bank, policja ani inne instytucje nigdy nie proszą o kody, ani zatwierdzenie transakcji w ten sposób.

W przypadku podejrzenia oszustwa niezwłocznie skontaktuj się z bankiem i powiadom Policję.

Nie daj się oszukać metodą na podszywacza - ogólnopolska kampania BLIK i Polskiej Policji