Szybka reakcja policjantów i akcja „TOR” - udaremniona kradzież kabli trakcyjnych Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Wspólne działania policjantów z Zebrzydowic i funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei w ramach akcji „TOR” doprowadziły do szybkiego zatrzymania dwóch osób podejrzewanych o usiłowanie kradzieży elementów infrastruktury kolejowej. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek w rejonie bocznicy kolejowej przy ulicy Kochanowskiego. Sprawcy spłoszeni przez nadjeżdżający patrol próbowali uciec, ale finalnie zostali zatrzymani. Sprawa zakończyła się odzyskaniem mienia i postawieniem zarzutów. Obaj mężczyźni przyznali się do popełnienia przestępstwa.

W miniony czwartek policjanci zostali poinformowani o kradzieży kabli trakcyjnych, do której miało dojść w Zebrzydowicach, przy ulicy Kochanowskiego, w rejonie bocznicy kolejowej. Na miejsce natychmiast skierowany został dzielnicowy i policjant zespołu patrolowego. Mundurowi potwierdzili zgłoszenie i natychmiast przystąpili do działania. Informacje zebrane na miejscu przestępstwa wspólnie z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei, a także patrolem realizującym zadania w ramach policyjnej akcji „TOR”, ukierunkowanej na przeciwdziałanie przestępczości na terenach kolejowych, okazały się kluczowe.

Mundurowi zadziałali szybko i sprawnie - zaledwie po kilku minutach zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o usiłowanie kradzieży.

Mężczyźni przyznali, że zostali spłoszeni przez nadjeżdżający w rejon zdarzenia radiowóz i podjęli próbę ucieczki. Zatrzymani to dwaj obywatele Czech w wieku 40 i 44 lat. Podczas interwencji policjanci znaleźli przy nich m.in. latarki, rękawice oraz inne przedmioty, które jednoznacznie wskazywały na zamiar dokonania kradzieży mienia kolejowego. Mienie zostało odzyskane i przekazane właścicielowi - PKP .

Mężczyźni usłyszeli dwa zarzuty dotyczące kradzieży oraz usiłowania kradzieży. Przyznali się do popełnienia przestępstw. O wysokości kary zdecyduje sąd.

Przypominamy, że przestępstwo kradzieży zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Infrastruktura kolejowa ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego, a każde naruszenie jej elementów może prowadzić do realnego zagrożenia życia i zdrowia. Policjanci, we współpracy z innymi służbami, konsekwentnie realizują działania ukierunkowane na zwalczanie tego rodzaju przestępczości.