Tymczasowy areszt dla podejrzanego o zabójstwo swojej matki Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, działając pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie, zatrzymali 45-letniego mężczyzny podejrzanego o zabójstwo swojej 67-letniej matki. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu nawet dożywocie.

Ciechanowscy policjanci 21 stycznia, około godziny 22.00, otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 67‑letniej mieszkanki gminy Sońsk. Po dotarciu na miejsce zamieszkania kobiety funkcjonariusze zastali otwarte drzwi domu, co od razu wzbudziło ich podejrzenia. Na tej samej posesji, w oddzielnym pomieszczeniu mieszkalnym, przebywał 45‑letni syn zaginionej. Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany i nie było możliwe nawiązanie z nim logicznego kontaktu.

Podczas przeszukiwania terenu posesji policjanci odnaleźli ciało 67‑latki przysypane śniegiem. W związku z ujawnionymi okolicznościami funkcjonariusze natychmiast zatrzymali 45‑latka.

Na miejscu przeprowadzono szeroki zakres czynności procesowych pod nadzorem prokuratora. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci kobiety był rozległy uraz głowy.

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu zabójstwa. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Decyzja ta była możliwa dzięki szybkim i skutecznym działaniom funkcjonariuszy KPP w Ciechanowie, którzy w krótkim czasie zabezpieczyli kluczowe dowody.

Za popełnione przestępstwo 45‑latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.