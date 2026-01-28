Groził taksówkarzowi nożem, bo nie chciał zapłacić za zakupy. 35-latek tymczasowo aresztowany Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Koszalińscy policjanci zatrzymali 35-letniego mieszkańca Koszalina, który w miniony weekend zaatakował taksówkarza, grożąc mu nożem. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej z użyciem niebezpiecznego narzędzia i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend na jednym z koszalińskich osiedli. Z ustaleń policjantów wynika, że 35-latek za pośrednictwem aplikacji zamówił usługę dostarczenia zakupów przez taksówkarza. Gdy kierowca przybył pod wskazany adres, sprawca odmówił zapłaty za zrealizowane zakupy, a następnie sięgnął po nóż, którym zaczął grozić taksówkarzowi, wymachując nim w jego kierunku.

Między mężczyznami doszło do szarpaniny w trakcie której pokrzywdzony zdołał się uwolnić i uciec z miejsca zdarzenia, po czym niezwłocznie powiadomił koszalińskich policjantów. Funkcjonariusze niezwłocznie podjęli czynności operacyjne, ustalili i zatrzymali podejrzewanego.

35-latek już usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Na wniosek prokuratora sąd przychylił się do złożonego wniosku i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.