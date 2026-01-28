Podejrzani o kradzieże samochodów w rękach policjantów Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Było ich trzech. Pod koniec lipca br. ukradli dwa busy o wartości 120 tys. złotych. Pierwszy z nich wpadł w ręce policjantów pod koniec września 2025 r. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową KMP w Poznaniu zatrzymali pozostałych dwóch mężczyzn. Podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem działając wspólnie i w porozumieniu. O ich dalszym losie zadecyduje sąd.

Pod koniec lipca ubiegłego roku poznańscy policjanci otrzymali informacje o kradzieży dwóch busów: Pegeota Boxer i Fiata Ducato. Ich łączna wartość wyniosła 120 tysięcy złotych. Policjanci prowadząc czynności operacyjne w ścisłej współpracy z Prokuraturą Rejonową Poznań Nowe Miasto, a także gromadząc materiał dowodowy, trafili na trop podejrzanych mężczyzn. Obaj zostali zatrzymani. Pierwszy z nich „wpadł” w ręce policjantów pod koniec września ubiegłego roku.

Drobiazgowa analiza zapisów kamer monitoringów, śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia, a także przesłuchania świadków doprowadziły do kolejnego zatrzymania. Podczas realizacji w dniu 19 stycznia br. policjanci z poznańskiej „samochodówki” zatrzymali na terenie Poznania kolejnych dwóch mężczyzn: 35 i 40-latka odpowiedzialnych za kradzieże busów. Młodszy z nich posiadał przy sobie narkotyki. Dodatkowo podczas przeszukania mieszkań, u jednego z nich policjanci znaleźli wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił postawić zatrzymanym mężczyznom zarzut kradzieży z włamaniem dokonanych wspólnie i w porozumieniu. Jeden z nich działał w warunkach recydywy, w związku z czym grozi mu teraz surowsza kara niż kodeksowe 10 lat pozbawienia wolności. 35-latkowi przedstawiono także zarzut posiadania substancji odurzających. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji. O ich dalszym losie zadecyduje sąd.