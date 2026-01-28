Ukradł towar i groził nożem ochroniarzowi Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj W jednym ze sklepów w Łapach doszło do kradzieży rozbójniczej. 36-letni mężczyzna chował do plecaka artykuły spożywcze oraz alkohol, po czym wyszedł za linię kas, nie płacąc za towar.

Sytuację zauważył pracownik ochrony, który odebrał sprawcy plecak ze skradzionymi rzeczami. Wtedy mężczyzna wyjął nóż i grożąc jego użyciem, zmusił ochroniarza do oddania plecaka. Następnie uciekł ze sklepu.

O zdarzeniu powiadomiono dyżurnego, który skierował na miejsce patrol. Policjanci chwilę po zgłoszeniu zatrzymali agresywnego mężczyznę. Okazał się nim 36-latek. Podczas kontroli jego plecaka funkcjonariusze znaleźli artykuły spożywcze, alkohol oraz nóż. Mężczyzna nie posiadał dowodu zakupu ujawnionych produktów. Pracownik ochrony potwierdził, że to właśnie ten mężczyzna dokonał kradzieży i groził mu nożem. 36-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Za kradzież rozbójniczą grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.