Pobicie, które skończyło się zatrzymaniem poszkodowanego Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Rudy Śląskiej przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą za pobicie mieszkańca Rudy Śląskiej oraz naruszenie miru domowego. Wobec podejrzanych został zastosowany policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 18 stycznia br., w jednym z domów na terenie Rudy Śląskiej. Z ustaleń śledczych wynika, że do domu 39-latka wtargnęło kilka osób, które go zaatakowały. Jeden ze sprawców został zatrzymany przez policjantów bezpośrednio po zdarzeniu. Był nim 42-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej. Poszkodowanemu mężczyźnie nie zagrażało niebezpieczeństwo i nie wymagał on hospitalizacji.

Jednak, jak sie okazało, posiadał on nielegalny sprzęt do uprawy środków psychoaktywnych i narkotyki. Został zatrzymany i odpowie teraz za posiadanie, uprawę oraz udzielanie substancji psychoaktywnych, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

W kolejnych dniach nad sprawą pobicia i wtargnięcia do domu pracowali kryminalni z rudzkiej komendy, którzy gromadzili materiał dowodowy. Dzięki intensywnym działaniom policjantów udało się ustalić inne osoby, które miały związek z tym zdarzeniem. We współpracy z Wydziałem do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach oraz z Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji w Katowicach, w sprawie zatrzymano 26-letniego mieszkańca Siemianowic Śląskich.

Sprawcy pobicia i naruszenia miru domowego usłyszeli zarzuty, za które grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanych prokurator zastosował policyjny dozór oraz orzekł zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i zakaz kontaktowania się z nim.

Czynności w tej sprawie nadal trwają, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

(KWP w Katowicach /aw)

