Agresywny pacjent zaatakował ratowniczkę medyczną w siedleckim szpitalu, bo zabroniła mu palić Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Nietrzeźwy 53‑latek w jednym z siedleckich szpitali znieważył i zaatakował ratowniczkę medyczną po tym, jak zwróciła mu uwagę na łamanie zakazu palenia. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

We wtorek, 27 stycznia 2026 r., wieczorem, w jednym ze szpitali na terenie Siedlec doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem nietrzeźwego pacjenta. 53‑letni mieszkaniec powiatu mińskiego, przebywający w placówce, zachowywał się agresywnie wobec personelu medycznego. Mężczyzna nie zastosował się do obowiązującego na terenie szpitala zakazu palenia papierosów. Gdy ratowniczka medyczna zwróciła mu uwagę, stał się agresywny - wyzywał kobietę, a następnie uderzył ją pustą butelką po alkoholu w twarz. Na szczęście ratowniczka nie doznała poważnych obrażeń.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol Policji, który zatrzymał agresywnego pacjenta. Mężczyzna został umieszczony w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia oraz dalszego wyjaśnienia sprawy.

Przypominamy, że ratownicy medyczni, podobnie jak policjanci, wykonują niezwykle odpowiedzialną pracę, niosąc pomoc osobom w potrzebie. Podczas wykonywania swoich obowiązków są objęci ochroną prawną jako funkcjonariusze publiczni. Każdy przejaw agresji wobec nich spotyka się ze stanowczą reakcją służb.

Za znieważenie oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o rozsądek, opanowanie emocji i szacunek wobec osób, które każdego dnia dbają o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Wspólna odpowiedzialność i właściwe zachowanie wpływają na komfort i bezpieczeństwo wszystkich przebywających w placówkach medycznych.