Werbował i nadzorował oszustwa "na policjanta”. Trafił do tymczasowego aresztu Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Za udział w oszustwie metodą "na policjanta” odpowie 19-letni mieszkaniec Gdyni. Sprawca zajmował się werbowaniem i nadzorowanie pracy „odbieraków”. Z jego zlecenia 18-latek odebrał 65 000 złotych od seniorki z Lublina. Pieniądze zostały odzyskane. Sprawca jest typowany do innych przestępstw na terenie kraju. Wczoraj usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Nad sprawą pracowali policjanci z wydziału „mienia” Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Do lubelskiego oszustwa doszło jeszcze w połowie stycznia. 91-letnia mieszkanka Lublina straciła 65 tysięcy złotych. Sprawcy podawali się za policjantów, którzy rozpracowywali groźny gang. Lubelscy policjanci bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymali 18-latka, który odebrał pieniądze. Młody mężczyzna miał przy sobie pieniądze, oraz nóż, z którym poszedł do emerytki.

To jednak nie zakończyło sprawy. Funkcjonariusze skrupulatnie analizowali dowody. Dzięki temu trafili na trop 19-latka, który w strukturach przestępczych zajmował się werbowaniem tzw. odbieraków i nadzorowaniem ich pracy. Mężczyzna został zatrzymany w Gdyni.

Śledczy wczoraj przedstawili mu zarzuty udziału w oszustwie. Następnie na wniosek policjantów i prokuratora został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Za to przestępstwo grozi mu akra do 8 lat więzienia.