Szybki skok, szybka wpadka. Policjanci z Pobiedzisk zatrzymali seryjnego włamywacza Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Nie działał dłużej niż trzy minuty, ale zostawił po sobie ślady, które doprowadziły prosto do policyjnej celi. Policjanci z Komisariatu Policji w Pobiedziskach zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o co najmniej dwa włamania do firm na terenie gminy Pobiedziska. Sprawca działał w warunkach recydywy - grozi mu do 15 lat więzienia.

Do włamań doszło pomiędzy 16 a 23 stycznia br. na terenie gminy Pobiedziska. Jak ustalili śledczy, sprawca za każdym razem działał według niemal identycznego schematu. Pod osłoną nocy, niepostrzeżenie od strony pól, podchodził do pomieszczeń biurowych firm. Następnie ciężkim przedmiotem wybijał szybę, wdzierał się do środka i w ekspresowym tempie przeszukiwał wnętrza.

Jego celem były metalowe kasetki z firmową gotówką. Cała akcja trwała zaledwie 2–3 minuty, po czym mężczyzna uciekał z miejsca zdarzenia. Straty poniesione przez pokrzywdzonych przedsiębiorców oszacowano na kilkanaście tysięcy złotych.

Kluczowa okazała się wnikliwa analiza zapisów monitoringu, zabezpieczonych śladów oraz intensywna praca operacyjna funkcjonariuszy, wsparta bardzo dobrą znajomością terenu. Już kolejnego dnia policjanci namierzyli i zatrzymali podejrzanego kilka miejscowości dalej. 32-latek był kompletnie zaskoczony. Został zatrzymany i trafił do aresztu.

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny policjanci odnaleźli przedmioty pochodzące z przestępstwa oraz część skradzionej gotówki. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.

Policjanci nadal analizują inne włamania o podobnym charakterze z terenu swojego działania. Nie jest wykluczone, że zatrzymany usłyszy kolejne zarzuty. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.