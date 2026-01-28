Dzięki szybkiej reakcji policjantów senior w porę otrzymał pomoc Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Służba policjantów z „drogówki" to nie tylko kontrole drogowe i mandaty, ale także realna pomoc w sytuacjach, gdzie liczy się czas i zdecydowane działanie. Starszy, samotnie mieszkający mężczyzna przewrócił się w swoim domu. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy 76-latek w porę trafił pod opiekę ratowników.

W poniedziałek (26.01.2026), około godziny 11.30, do dyżurnego policji w Chełmnie zatelefonował 76-letni mieszkaniec jednej z miejscowości gminy Stolno i poinformował, że się przewrócił i nie jest w stanie samodzielnie wstać. Dodał jeszcze, że na posesji biegają cztery psy. Z mężczyzną trudno się było porozumieć, dlatego funkcjonariusz, nie tracąc zbędnego czasu, skierował pod wskazany adres najbliższy patrol.

Pomimo trudnych warunków panujących tego dnia na drogach policjanci dotarli na miejsce. Zachowując szczególną ostrożność, ze względu na czworonogi weszli na posesję od strony ogrodu. Z wnętrza domu było słychać wołanie o pomoc. Z tej racji, że drzwi były zamknięte mundurowi dostali się do środka przez uchylone okno.

W jednym z pomieszczeń znaleźli leżącego na podłodze mężczyznę. Jak się okazało, mieszkający samotnie 76-latek, wracając z łazienki przy pomocy balkonika, przewrócił się, upadł i uderzył głową o podłogę. Był przytomny, jednak skarżył się na ból.

Na miejsce policjanci wezwali pogotowie ratunkowe. Poszkodowany mężczyzna został przewieziony karetką do szpitala.

To kolejny przykład, że policyjna służba to przede wszystkim gotowość do niesienia pomocy innym, nawet w trudnych warunkach.