20 lat od tragedii na Międzynarodowych Targach Katowickich Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj W tym roku mija 20 lat od największej współczesnej katastrofy budowlanej w Polsce. Pod ciężarem śniegu zawalił się dach hali Międzynarodowych Targów Katowickich, w której odbywała się wystawa gołębi pocztowych. W tragedii zginęło 65 osób, w tym policjant - podkom. Tadeusz Bartosik, który stracił życie podczas ratowania osób uwięzionych w zawalonej hali. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Mariusza Krzystyniaka śląski garnizon Policji reprezentował Naczelnik Wydziału Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - mł. insp. Marcin Budzich.

28 stycznia 2006 roku, na terenie hali wystawowej Międzynarodowych Targów Katowickich, trwała wystawa gołębi pocztowych, w której udział wzięło prawie 700 osób - wystawców i miłośników gołębi. Około godz. 17.15 dach hali zawalił się pod ciężarem śniegu. W wyniku katastrofy zginęło 65 osób, 144 zostały ranne, a 26 doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wśród ofiar byli obywatele Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Belgii i Holandii. W akcji ratowniczej, w której wzięło udział około 1300 ratowników, uczestniczyli również policjanci. Podkom. Tadeusz Bartosik zginął podczas ewakuacji osób uwięzionych w zawalonej hali.

Tradycyjnie, w rocznicę tragedii, przed pomnikiem poświęconym ofiarom odbyło się spotkanie upamiętniające tamte wydarzenia, podczas którego odczytano nazwiska wszystkich ofiar. W uroczystości uczestniczył Wojewoda Śląski Marek Wójcik, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, dowódcy akcji ratowniczej z 2006 roku oraz bliscy ofiar. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Mariusza Krzystyniaka śląski garnizon Policji reprezentował Naczelnik Wydziału Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - mł. insp. Marcin Budzich. Hołd ofiarom oddały również delegacje rządowe, samorządowe, służby mundurowe oraz Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych.

Podkom. Tadeusz Bartosik był funkcjonariuszem Policji od 1989 roku. Służbę pełnił w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach, gdzie codzienne wykonywanie obowiązków służbowych łączył z pracą w Orkiestrze Policyjnej, co było jedną z jego wielu pasji. 28 stycznia 2006 roku brał udział w zabezpieczeniu „Międzynarodowej Wystawy Gołębi”, odbywającej się na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie. W czasie podjętej przez niego próby ratowania ludzkiego życia, zginął przygnieciony stalową konstrukcją dachu hali wystawowej, która runęła pod naporem zalegającego śniegu. Pośmiertnie został mianowany na stopień podkomisarza Policji, a w pierwszą rocznicę jego śmierci, hala sportowa na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, została nazwana jego imieniem.