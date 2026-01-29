Szybka pomoc kobiecie będącej w trudnej sytuacji Data publikacji 29.01.2026 Powrót Drukuj Empatia, opanowanie i umiejętność prowadzenia rozmowy w sytuacjach kryzysowych okazały się kluczowe. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie wspólnie ze swoim zastępcą pomogli kobiecie, która znalazła się w trudniej sytuacji i której życie mogło być zagrożone. Ich profesjonalna i zdecydowana reakcja doprowadziła do ustalania miejsca zamieszkania 33-latki i udzielenie jej pomocy.

Na początku stycznia br., z dyżurnym z Brzozowa skontaktowała się kobieta, która zaniepokoiła się stanem znanej jej 33-letniej mieszkanki powiatu brzozowskiego. Z jej relacji wynikało, że kobieta może znajdować się w trudnej sytuacji emocjonalnej, co może zagrozić jej zdrowiu, a nawet życiu.

Dyżurny wiedząc, że w takiej sytuacji liczy się natychmiastowe działanie, usiłował nawiązać kontakt telefoniczny z 33-latką. Pomimo początkowych trudności, po pewnym czasie kobieta odebrała telefon. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, nadkom. Dariusz Hędrzak, przeprowadził z nią kilkunastominutową rozmowę, zachowując spokój, cierpliwość i empatię.

W wyniku umiejętnie przeprowadzonej rozmowy, ustalił jej adres zamieszkania i to, że jest w domu sama.

Pod wskazany adres natychmiast skierowano policyjny patrol. Na miejsce wezwano też zespół ratownictwa medycznego. Mieszkanka powiatu brzozowskiego trafiła do szpitala.

Tego typu interwencje pokazują, jak istotną rolę odgrywają policjanci pełniący służbę dyżurną. To oni jako pierwsi odbierają zgłoszenia, prowadzą trudne rozmowy i koordynują działania służb. Choć ich praca nie zawsze jest widoczna, ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasami myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy jak poradzić sobie z przytłaczającymi problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Nie lekceważ żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111. Pamiętajmy również, że w każdym powiecie funkcjonują instytucje, do których można zwrócić się o wsparcie w ciężkich chwilach.

( KWP w Rzeszowie / mw)