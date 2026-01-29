Uwaga oszuści! Mieszkanka powiatu gorlickiego straciła ponad 1 milion złotych Data publikacji 29.01.2026 Powrót Drukuj W związku z oszustwami „na pracownika banku” i „na inwestycje" do jakich doszło w ostatnim czasie w powiecie gorlickim, dwoje mieszkańców powiatu straciło ponad 1 milion 300 tysięcy złotych.

Kilka dni temu do Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach zgłosiła się kobieta w średnim wieku, która została oszukana przez osoby podszywające się za pracowników banku. Za pośrednictwem połączeń telefonicznych i korespondencji mailowej, która trwała kilka tygodni, podczas których, osoby te twierdziły, że nieznany sprawca zamierza uzyskać pożyczkę na jej dane osobowe, a jednocześnie pozostałe środki finansowe, które posiada na różnych kontach są zagrożone działaniami przestępczymi. W wyniku manipulacji i używanych przez przestępców wobec pokrzywdzonej socjotechnik, osoba to przekazała przestępcom środki finansowe o łącznej wartości ponad 1 miliona złotych.

Tego samego dnia do gorlickich funkcjonariuszy zgłosił się trzydziestokilkuletni mieszkaniec powiatu gorlickiego, oszukany w związku z inwestycjami na giełdzie w spółki, surowce i waluty. Jak twierdził pokrzywdzony, około miesiąca wcześniej poznał na komunikatorze internetowym kobietę, która namówiła go do inwestycji, w różnego rodzaju aktywa, za pośrednictwem platform inwestycyjnych. Bardzo szybko z pokrzywdzonym skontaktowały się osoby podające się z doradców inwestycyjnych, które przedstawiając rzekomą procedurę inwestycyjną, przekonały go do przekazania celem inwestycji posiadanych środków finansowych. Po kilku dniach mężczyzna otrzymał informację, że w wyniku jego błędu przy wykonywaniu operacji inwestycyjnych, ma ujemne saldo na platformie inwestycyjnej i aby odzyskać zainwestowane pieniądze musi wpłacić dodatkowe środki. Pokrzywdzony nie godząc się na to, chciał odzyskać to co zainwestował, jednak nie miał już możliwości zalogowania się do swojego konta na platformie inwestycyjnej. W wyniku tego procederu utracił 250 tys. zł.

Ostrzegamy przed oszustwami „na pracownika banku” oraz pochopnymi decyzjami o inwestowaniu na platformach inwestycyjnych i podajemy kilka rad:

Bank nigdy nie prosi telefonicznie o podanie kodów SMS, haseł ani danych do logowania i nie należy ich podawać nikomu.

Pracownicy banków nie zlecają klientom przelewów na „konta techniczne” ani „bezpieczne rachunki”.

Nie należy działać pod presją czasu i emocji - oszuści często straszą utratą pieniędzy i namawiają do jak najszybszej decyzji, bo inaczej stracimy środki.

W przypadku podejrzanego telefonu należy przerwać rozmowę i samodzielnie skontaktować się z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru.

Nie należy instalować na telefonie lub komputerze dodatkowych aplikacji, polecanych przez „doradcę” ani wykonywać poleceń nieznanej osoby.

Należy być ostrożnym, bo, jeśli coś brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdziwe (np. wysokie zyski bez ryzyka), prawdopodobnie jest to oszustwo.

Jeśli zostaniesz oszukany, natychmiast zablokuj karty, powiadom bank i zgłoś sprawę na policję.