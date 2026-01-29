Policjanci zatrzymali "odbieraka", który podszywał się pod policjanta Data publikacji 29.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego KMP w Bytomiu, działając wspólnie z kryminalnymi KWP w Katowicach i KWP w Szczecinie, przerwali oszustwo metodą „na policjanta". Kryminalni zatrzymali 67-latka, który chwilę wcześniej odebrał od 76-letniej mieszkanki Bytomia blisko 125 tys. zł i ponad 20 tys. euro. Zatrzymany trafił do aresztu na okres trzech miesięcy. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.

Oszustwo metodą „na policjanta” polega na podszywaniu się przestępcy pod funkcjonariusza w celu wyłudzenia pieniędzy lub wrażliwych danych osobowych. Najczęściej ofiarami tej metody stają się osoby starsze, ponieważ oszuści wykorzystują ich zaufanie do Policji. Oszuści przychodzą do mieszkań swoich "ofiar" lub dzwonią do nich, tak jak było to w przypadku, który miał miejsce 27 stycznia br. na terenie Bytomia.

76-letnia mieszkanka Bytomia została poinformowana telefonicznie, że jej pieniądze są zagrożone, a policjanci pomogą je zabezpieczyć w bezpieczny dla niej sposób. Seniorka została poinstruowana przez dzwoniącą do niej osobę, podającą się za policjanta, aby przygotowała pieniądze, następnie zapakowała je, a pakunek wyrzuciła przez okno swojego mieszkania o określonej porze. Pełna zaufania do autorytetu policjanta kobieta postąpiła zgodnie z otrzymanymi poleceniami.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, działając wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, przerwali oszustwo metodą „na policjanta".

Kryminalni zatrzymali 67-latka na gorącym uczynku, w momencie, gdy odebrał przygotowaną i wyrzuconą przez okno seniorki siatkę z pieniędzmi. Akcja przeprowadzona przez policjantów zapobiegła utracie życiowych oszczędności kobiety - 124 500 złotych i 20 600 euro.

Policjanci ustalili, że zatrzymany w całym procederze pełnił funkcję tzw. odbieraka - czyli osoby odbierającej pieniądze od oszukanych seniorów. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, a następnego dnia został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Bytomiu.

Sąd Rejonowy w Bytomiu, na wniosek śledczych i prokuratora, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 67-latka na najbliższe 3 miesiące. Czynności w tej sprawie nadal są prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bytomiu.

Apelujemy - funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, biżuterii ani innych wartościowych przedmiotów, nie prowadzą „tajnych akcji” z udziałem mieszkańców i nie polecają zostawiania czegokolwiek przed drzwiami mieszkań.

Jak rozpoznać oszusta podającego się za policjanta?

uważaj na nieoczekiwane telefony od osób podających się za policjantów. Przemyśl czy historia Ci przedstawiona może być prawdziwa. Jeśli nie, to dzwoniąca do Ciebie osoba prawdopodobnie jest oszustem! Rozłącz się i zadzwoń na numer alarmowy, żeby powiadomić służby o tej sytuacji.

dzwoniący oszust często stara się zmanipulować rozmówcę. Pod pretekstem presji czasu i straszenia konsekwencjami wymusza szybkie działanie, bez zastanowienia. Daj sobie czas, nie rób nic w pośpiechu.

nieważne jak rozbudowana i prawdopodobna będzie historia oszusta, zawsze sprowadza się do jednego - prośby o przekazanie pieniędzy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast zakończyć rozmowę, skontaktować się z bliskimi lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. Rozmowa i ostrożność mogą uchronić przed utratą dorobku całego życia.

( KWP w Katowicach / mw)