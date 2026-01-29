Szybka reakcja policjantów z Tychów uratowała ludzkie życie Data publikacji 29.01.2026 Powrót Drukuj Czujność i natychmiastowe działanie policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tychach zapobiegły tragedii. Funkcjonariusze jadąc na interwencję, zostali zatrzymani przez przypadkowego przechodnia, który poinformował ich o leżącym na chodniku mężczyźnie. Policjanci natychmiast rozpoczęli działania ratunkowe i resustytację.

23 stycznia br. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tychach, zostali wezwani na interwencję drogową, zauważyli mężczyznę wzywającego pomocy. Mundurowi natychmiast zatrzymali się, aby sprawdzić, co się stało.



Na miejscu okazało się, że na chodniku leży mężczyzna. Po sprawdzeniu funkcji życiowych okazało się, że poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha. Policjanci niezwłocznie przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wykonując masaż serca.



Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego funkcjonariusze prowadzili działania ratunkowe. Następnie, wspólnie z ratownikami medycznymi oraz przy użyciu defibrylatora AED, udało się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny.



Po ustabilizowaniu jego stanu poszkodowany został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i przetransportowany do szpitala, gdzie wymagał dalszej hospitalizacji.



Szybka reakcja, opanowanie oraz wysokie kwalifikacje policjantów w zakresie udzielania pierwszej pomocy pozwoliły uniknąć tragedii i uratować ludzkie życie.