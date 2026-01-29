Zatrzymani za przestępstwa internetowe - 166 osób pokrzywdzonych na 100 tysięcy złotych Data publikacji 29.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki intensywnej pracy operacyjnej oraz analizie zebranego materiału dowodowego policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej Komendy Miejskiej Policji w Łomży doprowadzili do zatrzymania osób odpowiedzialnych za oszustwa internetowe. Przestępczy proceder mężczyźni prowadzili w 2017 roku, w wyniku którego pokrzywdzonych zostało 166 osób, a straty oszacowane zostały na 100 tysięcy złotych. Za oszustwa grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za posłużenie się danymi innej osoby kara więzienia do lat 3.

Do Sądu Rejonowego w Łomży trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy dopuścili się przestępstw internetowych. Sprawa miała początek w 2017 roku, kiedy dwóch 33-latków z powiatu łomżyńskiego założyło swój "Internetowy biznes". Wtedy też do łomżyńskich policjantów zaczęły wpływać zawiadomienia o oszustwach. Pokrzywdzeni wpłacali pieniądze, jednak nigdy nie otrzymali zakupionych towarów. Oszuści w swoim fikcyjnym, założonym na dane innej osoby, internetowym sklepie oferowali głównie sprzęt elektroniczny.

W toku prowadzonego postępowania, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, łomżyńscy policjanci ustalili, że przez blisko 12 miesięcy działalności sklepu mężczyźni oszukali 166 osób z całego kraju. Zakupy robione przez pokrzywdzonych opiewały na kwoty od 300 do nawet 1400 złotych. Łącznie poniesione przez nich straty oszacowane zostały na 100 tysięcy złotych. Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą prowadzący sprawę ustali mężczyzn stojących za tym procederem. Ustalili również, że jeden z nich wyjechał z Polski i ukrywa się na terenie Unii Europejskiej. Za oszustem został wydany Europejski Nakaz Aresztowania.

Sprawa nabrała biegu w czerwcu 2025 roku, gdy poszukiwany przez łomżyńskich policjantów 33-latek, po 6 latach ukrywania się, został zatrzymany przez włoską policję i przekazany polskim organom ścigania. Mężczyzna, decyzją sądu, trafił do aresztu, gdzie przebywa do dziś. Drugi z mężczyzn, po zatrzymaniu wspólnika, sam zgłosił się do łomżyńskiej prokuratury. Każdy z oszustów usłyszał już po 166 zarzutów dotyczących oszustw dokonywanych za pośrednictwem sklepu w Internecie i posłużenia się danymi innej osoby w celu założenia tego sklepu.

Za oszustwa grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za posłużenie się danymi innej osoby kara do lat 3 wiezienia.