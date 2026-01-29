Oszuści nie śpią. Pamiętajmy: internetowe okazje, to oszustwo! Data publikacji 29.01.2026 Powrót Drukuj 48-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego stracił ponad 170 tysięcy złotych, gdy dał się namówić na inwestycje w złoto w Internecie, które rzekomo promowały znane osoby. Ostrzegamy i apelujemy o zachowanie rozwagi przy wykonywaniu transakcji w sieci. Pamiętajmy, że nikt nam nie da nic za darmo.

Policjanci z radziejowskiej komendy przyjęli zgłoszenie od 48-latka, który poinformował o oszustwie podczas inwestycji. Dodał, że we wrześniu ubiegłego roku zauważył na jednym z serwisów internetowych ogłoszenie dotyczące szybkiego i bezpiecznego inwestowania pieniędzy w złoto na platformie inwestycyjnej. Reklama, w której wystąpiły rzekomo znane osoby, obiecywała duże zyski w krótkim czasie. Kilka godzin po tym, jak „kliknął" w reklamę, skontaktowała się z nim telefonicznie osoba podająca się za doradcę inwestycyjnego i zapewnił, że pomoże mu we właściwym lokowaniu pieniędzy. Gdy rzekome zyski urosły do 100.000 dolarów, 48-latek został poinformowany przez doradcę, że aby wypłacić pieniądze, musi opłacić od nich podatek i prowizję za doradztwo. Mieszkaniec powiatu radziejowskiego przelał na jego zagraniczne konto ponad 170 tysięcy złotych swoich oszczędności.

Gdy postanowił wypłacić rzekomo zgromadzone środki, kontakt z fałszywym doradcą nagle się urwał. Wtedy mężczyzna zorientował się, że padł ofiarą oszustwa i zgłosił sprawę Policji.

Przy okazji tego zdarzenia apelujemy o ostrożność podczas korzystania z Internetu, szczególnie jeśli chodzi o oferty „szybkiego i pewnego zarobku”. Nie dajmy się nabrać na reklamy obiecujące nierealne zyski. Pamiętajmy, że nie istnieją „łatwe pieniądze”, a każda internetowa inwestycja powinna być dokładnie sprawdzona.

Oszuści cały czas modyfikują swoje metody, ale też schemat ich działania się powtarza. Ich celem jest wyłudzenie pieniędzy. Nigdy, pod żadnym pozorem, nie instalujmy proponowanych przez nieznajomych programów czy aplikacji na swoich urządzeniach. Nie otwierajmy również podesłanych linków. Zachowajmy zdrowy rozsądek i stosujmy zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznajomych.