Szybka reakcja policjantów uratowała kobietę

50-latka postanowiła wybrać drogę do domu na skróty, zgubiła się w lesie. Kobieta straciła orientację w terenie, była przemoczona i zmarznięta. Natychmiast do akcji ruszyli policjanci i strażacy, którzy odnaleźli kobietę.

28 stycznia 2026 roku około godziny 18.20 policjanci zostali poinformowani o osobie, która straciła orientację w terenie po wyjściu ze sklepu spożywczego w miejscowości Żerechowa. Na miejsce zostali zadysponowani mundurowi z Komisariatu Policji w Gorzkowicach i w Sulejowie oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim i Ochotniczej Straży Pożarnej z Tomawy, Trzepnicy oraz Rozprzy. W trakcie poszukiwań ustalono dane personalne kobiety, która straciła orientacje w terenie. 50-latka około godziny 15.00 wyszła ze sklepu spożywczego w miejscowości Żerechowa i aby skrócić drogę do domu, postanowiła iść przez las. Po zmroku mieszkanka powiatu zgubiła się i zadzwoniła na numer alarmowy 112, informując dyspozytora, że jest przemoczona, zmarznięta i nie może samodzielnie się poruszać. Zgromadzone na miejscu służby niezwłocznie rozpoczęły poszukiwania, telefon kobiety nie odpowiadał.

Po około 1,5 godziny funkcjonariusze odnaleźli 50-latkę 900 metrów od posesji, w której mieszka. Mieszkanka powiatu została przetransportowana do szpitala.