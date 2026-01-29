Wpadli nocą wracając z włamania. Trójka samochodowych włamywaczy zatrzymana Data publikacji 29.01.2026 Powrót Drukuj Wracający z nocnego włamania do samochodu w Krasnymstawie 32-latek i dwójka jego kompanów niespodziewanie wpadła w ręce funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli pojazdu. Jak się okazało, auto posiadało dwie różne tablice rejestracyjne, z których żadna nie była przypisana do tego pojazdu, a wewnątrz znajdowały się skradzione łupy. Dwóch mężczyzn i towarzysząca im kobieta zostali zatrzymani przez policjantów. Jak ustalili kryminalni, podobnego przestępstwa zatrzymani dopuścili się jeszcze dzień wcześniej w powiecie ryckim. Dodatkowo 32-latek podczas zatrzymania chciał przechytrzyć policjantów podając dane swojego brata. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty.

W miniony wtorek, 27.01.br., około godziny 2.30 na terenie Krasnegostawu doszło do kradzieży z włamaniem do zaparkowanego samochodu. Sprawcy wybili szybę w pojeździe, a następnie zabrali dwie torebki. W środku znajdowały się pieniądze, karta bankomatowa, dokumenty oraz telefon komórkowy. Łączna wartość strat została oszacowana przez pokrzywdzoną 41-latkę na 2800 zł.

Po otrzymaniu zgłoszenia do działań natychmiast ruszyli policjanci. Około godziny 4.00 dyżurny otrzymał informację, że pojazd którym poruszali się sprawcy, został zatrzymany do kontroli przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na terenie MOP Bystrzejowice w powiecie świdnickim. Samochód posiadał dwie różne tablice rejestracyjne, z których żadna nie była przypisana do kontrolowanego samochodu. Pojazdem podróżowało dwóch mężczyzn w wieku 32 i 30 lat oraz 30-letnia kobieta.

Dalsze czynności na miejscu zdarzenia przejęli policjanci. Cała trójka została zatrzymana przez policjantów z Komisariatu w Piaskach, a następnie doprowadzona do krasnostawskiej komendy, gdzie wykonywano z nimi dalsze czynności procesowe. Wszyscy zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Usłyszeli już zarzuty.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie wszystkim zatrzymanym zarzutów 2 kradzieży z wlamaniem do pojazdów. Jak się okazało, zatrzymani włamali się do pojazdu również dzień wcześniej w powiecie ryckim, w miejscowości Sarny.

32-latek usłyszał łącznie sześć zarzutów, w tym zarzut kierowania pojazdem pomimo obowiązującego zakazu sądowego, a także za 3 podrobienia podpisu innej osoby na bloczkach mandatowych oraz protokole zatrzymania.Okaząło się, że podczas zatrzymania podawał dane swojego brata.

Zatrzymany 30-latek odpowie za kradzieże z włamaniem i dodatkowo za posiadanie substancji psychotropowej.

Z kolei 30-letnia kobieta usłyszała zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem dokonanych 26 i 27 stycznia.

Decyzją sądu wobec obu mężczyzn zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec kobiety sąd zastosował dozór policji.

32-latkowi grozi do 15 lat pozbawienia wolności, będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Pozostała dwójka może spędzić w więzieniu nawet 10 lat.

Sprawa ma charakter rozwojowy, ustalamy czy ta grupa mogła dokonywać podobnych przestępstw jeszcze w innych miejscowościach.

( KWP w Lublinie /aw)

Film 348-284242_1_.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 348-284242_1_.mp4 (format mp4 - rozmiar 5.96 MB)