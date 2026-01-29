Koluszkowski kryminalny odnalazł zaginioną nastolatkę Data publikacji 29.01.2026 Powrót Drukuj Kiedy do koluszkowskiej komendy wpłynęło zawiadomienie o zaginięciu 15-latki liczył się czas. Była mroźna noc a dziewczynki nadal nie było w domu i nie nawiązywała kontaktu z bliskimi. Kryminalny, który ustalał okoliczności zaginięcia odnalazł zaginioną 15-latkę w środku nocy, całą i zdrową przekazał pod opiekę bliskich.

Wczoraj, 28 stycznia 2026 roku, tuż przed godziną 21:00 patrol policji otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 15-letniej dziewczyny. Jak się okazało nastolatka nie wróciła ze szkoły do domu, nie nawiązała kontaktu z rodziną. Była już noc, liczył się przede wszystkim czas i ustalenie jak najwięcej szczegółów. W poszukiwania włączył się również policjant wydziału kryminalnego. Policjanci sprawdzali tereny leśne, ciągi komunikacyjne, przystanki autobusowe i wiele innych miejsc gdzie mogła udać się nastolatka.

Tuż przed godziną 3:00 kryminalny sprawdzał okolice MOP -u w Wiśniowej Górze, tam ustalił, iż poszukiwana 15-latka była kilka minut wcześniej na stacji benzynowej, natychmiast zaczął sprawdzać pobliski teren gdzie zauważył nastolatkę. Policjant o jej odnalezieniu poinformował dyżurnego. Nastolatka wróciła cała i zdrowa pod opiekę bliskich.

Pamiętajmy! Dojrzewanie to czas pełen zmian, emocji i pytań, z którymi nastolatkom nie zawsze jest łatwo poradzić sobie samodzielnie. Dlatego tak ważne jest wsparcie, uważność i zwykłe wysłuchanie. Rozmowa, zainteresowanie i poczucie, że ktoś traktuje ich uczucia poważnie, dają młodym ludziom bezpieczeństwo i budują zaufanie.