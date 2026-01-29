19 i 20-latka tymczasowo aresztowane na 3 miesiące za brutalną napaść na pracownicę sklepu Data publikacji 29.01.2026 Powrót Drukuj W jednej z gmin powiatu wejherowskiego doszło do rozboju w sklepie spożywczym. Jak ustalono, to dwie młode kobiety w wieku 19 i 20 lat zdecydowały się na dokonanie tego napadu. Dzięki działaniom podjętym przez wejherowskich policjantów z wydziału kryminalnego, w ciągu kilku dni obie zostały zatrzymane i doprowadzone do komendy. Kobiety usłyszały zarzuty w wejherowskiej prokuraturze, a następnie podczas rozprawy, sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu ich za to brutalne przestępstwo na okres 3 miesięcy.

Wydarzenia rozegrały się w godzinach popołudniowych, gdy kobiety wtargnęły do sklepu, gdzie zaskoczyły pracownicę brutalnym atakiem. Napastniczki szarpały i uderzały kobietę pięściami, po czym ukradły klucze do sklepu oraz telefon komórkowy, który później został odnaleziony niedaleko miejsca zdarzenia. Po dokonaniu przestępstwa, sprawczynie szybko uciekły.

Podczas prowadzonych czynności w tej sprawie okazało się, że jedna z zatrzymanych kobiet była wcześniej zatrudniona w tym sklepie. Została jednak zwolniona z powodu ujawnionych braków finansów wynikających z jej wcześniejszych kradzieży. Sprawczyni wpadła na pomysł, że należy jej się rekompensata za te straty, więc postanowiła „odzyskać” pieniądze na własną rękę. Śledczy ustalili, że plan był przemyślany i realizowany z premedytacją, a zdobycie kluczy miało umożliwić jej włamanie się do sklepu w innym czasie.

Po zgłoszeniu napaści przez pokrzywdzoną, policjanci pionu kryminalnego szybko rozpoczęli intensywne działania operacyjne. Dzięki determinacji i skuteczności funkcjonariuszy, podejrzane kobiety zostały zatrzymane kilka dni później w Gdańsku. Po przesłuchaniu i usłyszeniu zarzutów obie zostały tymczasowo aresztowane na 3 miesiące. Za rozbój grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

To wydarzenie skłania do refleksji nad wyborami młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają w dorosłe życie. Przestępstwa takie jak to, niosą za sobą poważne konsekwencje prawne, które mogą zaważyć na ich dorosłym życiu.