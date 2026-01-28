Reakcja policjanta po służbie uratowała kobietę przed wychłodzeniem Data publikacji 29.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki empatii i natychmiastowej reakcji ostródzkiego policjanta, który w czasie wolnym od służby nie pozostał obojętny na los drugiego człowieka, być może udało się zapobiec tragedii. Kobieta znaleziona przy drodze w trudnych warunkach atmosferycznych wymagała natychmiastowej pomocy.

W środę, 28.01.2026 r., około godziny 11.00, sierż. Michał Suski, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, jadąc prywatnie swoim pojazdem, na wysokości Iławy zauważył przy drodze leżącą w śniegu kobietę. Sytuacja była skrajnie niebezpieczna - kobieta znajdowała się bezpośrednio przy jezdni, a panujące warunki atmosferyczne, niska temperatura oraz zalegający śnieg potęgowały ryzyko potrącenia lub wychłodzenia organizmu.

Policjant natychmiast zatrzymał pojazd, chcąc udzielić pomocy i ustalić, co się stało. Kobieta była zdezorientowana i nie potrafiła logicznie wyjaśnić, dlaczego znajduje się w tym miejscu ani w jakich okolicznościach tam trafiła. Widząc jej stan, policjant wyznaczył osobę do wezwania patrolu Policji, a sam pozostał z kobietą, udzielając jej niezbędnej pomocy. Funkcjonariusz zapewnił kobiecie schronienie i ogrzanie w swoim pojeździe, gdzie przebywała do czasu przyjazdu odpowiednich służb.

Jak się okazało, była to mieszkanka Lubawy, która nad ranem opuściła swoje miejsce zamieszkania, nie informując o tym nikogo z bliskich oraz nie zabierając ze sobą telefonu. Zaniepokojona rodzina, nie mając z nią kontaktu, w tym samym czasie poinformowała iławską Policję o zdarzeniu.

Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje jak ważne jest, aby nie być obojętnym na los innych - szczególnie w okresie zimowym, gdy trudne warunki pogodowe mogą w krótkim czasie doprowadzić do zagrożenia życia. Postawa sierż. Michała Suskiego jest przykładem, że policjantem jest się nie tylko na służbie, ale również poza nią. Reakcja zawsze wtedy, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie drugiego człowieka oraz byciem gotowym do niesienia pomocy zawsze, gdy wymaga tego sytuacja.