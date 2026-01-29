Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu podziękował policjantce za jej postawę podczas interwencji - Aktualności - Policja.pl

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu podziękował policjantce za jej postawę podczas interwencji

Data publikacji 29.01.2026
Nawet zwykła drobnostka dla młodego człowieka może okazać się ogromnym problemem, z którym nie będzie umieć sobie poradzić. Często wystarczy szczera rozmowa, aby ten problem przestał istnieć, ale to my, dorośli, musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki wyróżnił dzisiaj sierż. Martynę Woroniec, której towarzyszyła szefowa legnickich policjantów inspektor Anna Farmas-Czerwińska właśnie za swoją empatię, zrozumienie oraz profesjonalizm, którym wykazała się podczas jednej z interwencji.

Policjantka pomogła nastolatkowi w trudnym dla niego momencie. Wykazując się niezwykłą odwagą, empatią i spokojem, nawiązała z chłopcem kontakt i zdobyła jego zaufanie. Świadoma zagrożenia, weszła na dach, by być przy nim w najtrudniejszym momencie. Wsparcie rozmową, cierpliwość i obecność sprawiły, że chłopiec zrezygnował ze swoich planów, a cała historia zakończyła się szczęśliwie.

Satysfakcji z zachowania policjantki nie krył również Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki, który dzisiaj osobiście złożył na ręce sierż. Martyny Woroniec podziękowania. Jak powiedział Komendant, to duma, że w naszych szeregach są policjanci, którzy z takim poświęceniem i profesjonalizmem wykonują swoją służbę i pozostają wierni słowom roty ślubowania.

Naszej koleżance gratulujemy postawy godnej naśladowania i jesteśmy dumni, że jest szeregach Dolnośląskiej Policji.

Podczas spotkania w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zwrócono także uwagę na narastający problem kryzysów psychicznych wśród dzieci i młodzieży oraz na rolę uważności dorosłych w ich najbliższym otoczeniu.

Sygnały, że młody człowiek zmaga się z trudnościami, często są bardzo subtelne – wycofanie, zmiana zachowania, drażliwość, impulsywność. Nie zawsze towarzyszy im głośne wołanie o pomoc. Dlatego tak ważne jest, aby reagować wcześnie i nie bagatelizować emocji dzieci i nastolatków.

Policja przypomina, że w wielu sytuacjach kluczowe znaczenie ma rozmowa, empatia i gotowość wysłuchania, a nie ocenianie czy szybkie szukanie rozwiązań. Czasami wystarczy, że młody człowiek poczuje, że ktoś jest obok i traktuje jego problem poważnie.

Kryzys psychiczny może dotknąć każdą rodzinę, niezależnie od statusu, miejsca zamieszkania, czy relacji. Dlatego tak ważna jest uważność i reagowanie na pierwsze sygnały.

Numery wsparcia:

  • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (24/7)
  • 800 70 2222 – Centrum Wsparcia (24/7)
  • 116 123 – Telefon Zaufania dla Dorosłych
  • 112 – w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia

(KWP we Wrocław)

 

