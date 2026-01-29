Rondo sierżanta Piotra Dulkiewicza - hołd dla policyjnego bohatera Data publikacji 29.01.2026 Powrót Drukuj Rada Miasta Torunia jednogłośnie przyjęła uchwałę nadającą imię sierżanta Piotra Dulkiewicza rondu, znajdującemu się na skrzyżowaniu ulic Grudziądzkiej i Polskiego Czerwonego Krzyża. To symboliczny wyraz pamięci i szacunku dla policjanta, który zginął na służbie, ratując życie drugiego człowieka.

Rada Miasta Torunia jednogłośnie przyjęła dziś, 29.01.2026 r., uchwałę nadającą nazwę „Rondo sierżanta Piotra Dulkiewicza” skrzyżowaniu położonemu w bezpośrednim sąsiedztwie Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Decyzja została podjęta po rozpatrzeniu wniosku Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu insp. Witolda Markiewicza i Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Zarządu Terenowego przy KMP w Toruniu Marka Ziomka.

Sierżant Piotr Dulkiewicz pełnił służbę w tutejszej komendzie miejskiej od 21 lutego 2000 roku. Po ukończeniu kursu podstawowego został mianowany aplikantem referatu patrolowo-interwencyjnego. W krótkim czasie dał się poznać jako funkcjonariusz oddany służbie i gotowy do niesienia pomocy innym.

14 maja 2001 roku, podczas interwencji, rzucił się na ratunek tonącej osobie. W wyniku podjętej próby niesienia pomocy, zginął w nurtach rzeki. Jego postawa została uznana za akt najwyższego poświęcenia i odwagi.

Pośmiertnie, Piotr Dulkiewicz został awansowany na stopień sierżanta oraz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

- Nadanie nazwy rondu w pobliżu Komendy Miejskiej Policji w Toruniu jest wyrazem uznania i szacunku wobec policjanta, który do końca wypełnił rotę ślubowania, oddając życie w obronie drugiego człowieka. To również gest budowania pamięci o bohaterach codziennej służby, których odwaga i poświęcenie zasługują na trwałe upamiętnienie - powiedział insp. Witold Markiewicz.

Pamięć o sierżancie Piotrze Dulkiewiczu jest corocznie pielęgnowana przez środowisko policyjne. Nadanie jego imienia jednemu z ważnych punktów komunikacyjnych miasta stanowi trwały symbol wdzięczności i hołdu dla Policjanta, który zginął na służbie 24 lata temu i na zawsze pozostanie w naszej pamięci.