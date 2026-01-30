Wchodzili do mieszkań pod pretekstem awarii - dwóch ,,hydraulików” tymczasowo aresztowanych
Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie serii kradzieży metodą „na hydraulika”. Sprawcy, działając pod pretekstem awarii instalacji wodnej, wchodzili do mieszkań na terenie Ursynowa i Mokotowa, gdzie okradali niczego niepodejrzewających lokatorów. Łączne straty poniesione przez pokrzywdzonych oszacowano na blisko 80 tysięcy złotych. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.
Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyźni podszywali się pod pracowników administracji lub firm technicznych. Pukali do drzwi, informując o rzekomej awarii instalacji wodnej. Po wejściu do mieszkań, najczęściej zamieszkiwanych przez osoby starsze, wykorzystywali ich zaufanie i odwracali uwagę. W tym czasie jeden ze sprawców zajmował mieszkańca rozmową lub wydawaniem poleceń, natomiast drugi przeszukiwał pozostałe pomieszczenia, kradnąc pieniądze, biżuterię oraz dokumenty.
Do przestępstw doszło łącznie w czterech mieszkaniach - dwóch na Ursynowie i dwóch na Mokotowie. Sposób działania sprawców w każdym z przypadków był bardzo podobny, co pozwoliło policjantom połączyć sprawy i rozpocząć intensywne działania operacyjne.
Dzięki skrupulatnej pracy funkcjonariuszy wydziału kryminalnego komisariatu na Ursynowie, w ubiegłym tygodniu zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 38 i 42 lat, którzy brali udział w opisanych zdarzeniach. Obaj byli już wcześniej karani za podobne przestępstwa. Po zatrzymaniu trafili do policyjnego aresztu.
Zgromadzonym materiałem dowodowym zajęli się dochodzeniowcy z komisariatu przy ulicy Janowskiego. Zatrzymanym przedstawiono łącznie cztery zarzuty dotyczące kradzieży, przy czym czyny te zostały zakwalifikowane jako popełnione w warunkach recydywy. Sąd, uwzględniając wniosek prokuratury, zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu karnego, za tego rodzaju przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, która ze względu na uprzednią karalność sprawców, może zostać zwiększona nawet o połowę.
Postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie.
Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza wobec osób podających się za przedstawicieli różnych instytucji. Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa:
- nie wpuszczajmy do mieszkań osób obcych, jeśli nie znamy celu ich wizyty,
- w razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze weryfikujmy tożsamość takiej osoby, np. kontaktując się telefonicznie z administracją budynku lub instytucją, na którą się powołuje,
- zwracajmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób starszych, które najczęściej padają ofiarą tego typu oszustw.
Każde podejrzane zachowanie warto niezwłocznie zgłaszać Policji.
Osoby, które mogły paść ofiarą podobnych kradzieży, a dotychczas nie zgłosiły tego faktu, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Warszawa Ursynów.
(KSP / mw)