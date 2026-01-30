Wchodzili do mieszkań pod pretekstem awarii - dwóch ,,hydraulików” tymczasowo aresztowanych Data publikacji 30.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie serii kradzieży metodą „na hydraulika”. Sprawcy, działając pod pretekstem awarii instalacji wodnej, wchodzili do mieszkań na terenie Ursynowa i Mokotowa, gdzie okradali niczego niepodejrzewających lokatorów. Łączne straty poniesione przez pokrzywdzonych oszacowano na blisko 80 tysięcy złotych. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyźni podszywali się pod pracowników administracji lub firm technicznych. Pukali do drzwi, informując o rzekomej awarii instalacji wodnej. Po wejściu do mieszkań, najczęściej zamieszkiwanych przez osoby starsze, wykorzystywali ich zaufanie i odwracali uwagę. W tym czasie jeden ze sprawców zajmował mieszkańca rozmową lub wydawaniem poleceń, natomiast drugi przeszukiwał pozostałe pomieszczenia, kradnąc pieniądze, biżuterię oraz dokumenty.

Do przestępstw doszło łącznie w czterech mieszkaniach - dwóch na Ursynowie i dwóch na Mokotowie. Sposób działania sprawców w każdym z przypadków był bardzo podobny, co pozwoliło policjantom połączyć sprawy i rozpocząć intensywne działania operacyjne.

Dzięki skrupulatnej pracy funkcjonariuszy wydziału kryminalnego komisariatu na Ursynowie, w ubiegłym tygodniu zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 38 i 42 lat, którzy brali udział w opisanych zdarzeniach. Obaj byli już wcześniej karani za podobne przestępstwa. Po zatrzymaniu trafili do policyjnego aresztu.

Zgromadzonym materiałem dowodowym zajęli się dochodzeniowcy z komisariatu przy ulicy Janowskiego. Zatrzymanym przedstawiono łącznie cztery zarzuty dotyczące kradzieży, przy czym czyny te zostały zakwalifikowane jako popełnione w warunkach recydywy. Sąd, uwzględniając wniosek prokuratury, zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu karnego, za tego rodzaju przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, która ze względu na uprzednią karalność sprawców, może zostać zwiększona nawet o połowę.

Postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza wobec osób podających się za przedstawicieli różnych instytucji. Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa:

nie wpuszczajmy do mieszkań osób obcych, jeśli nie znamy celu ich wizyty,

w razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze weryfikujmy tożsamość takiej osoby, np. kontaktując się telefonicznie z administracją budynku lub instytucją, na którą się powołuje,

zwracajmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób starszych, które najczęściej padają ofiarą tego typu oszustw.

Każde podejrzane zachowanie warto niezwłocznie zgłaszać Policji.

Osoby, które mogły paść ofiarą podobnych kradzieży, a dotychczas nie zgłosiły tego faktu, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Warszawa Ursynów.