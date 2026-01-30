Sześć osób zatrzymanych w sprawie korupcyjnej Data publikacji 30.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z KWP Poznań zatrzymali 6 osób podejrzanych o korupcję. Pieniądze były przekazywane lekarzowi w zamian za nieprawdziwe zaświadczenia medyczne albo fikcyjne przyjęcia do szpitala. To kolejny etap śledztwa prowadzonego wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu. Zatrzymanym grozi kara do 8 lat więzienia.

Foto z wcześniejszej realizacji

Kilka dni temu policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją i Wydziału Dochodzeniowo Śledczego KWP w Poznaniu zatrzymali sześć osób. W ramach powierzonego do prowadzenia Policji śledztwa eksperci z wydziału antykorupcyjnego ustalili, że istnieją kolejne osoby zamieszane w korupcyjny układ z lekarzem.

Z ustaleń wynikało, że kilka osób, w tym skazane prawomocnymi wyrokami sądowymi w sprawach karnych, wręczały kierownikowi jednego z oddziałów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu łapówki. Lekarz w zamian wystawiał fałszywe zaświadczenia o stanie zdrowia. Wręczane były mu także łapówki za przyjmowanie do szpitala osób z rzekomo rozpoznanymi poważnymi schorzeniami. Te działania miały między innymi uchronić te osoby przed koniecznością odbycia zasądzonych kar więzienia. Wśród zatrzymanych były także osoby, które pośredniczyły w kontaktach zainteresowanych z nieuczciwym lekarzem.

Do zatrzymań doszło tydzień temu. Zespoły realizacyjne działały w Poznaniu, powiecie poznańskim, Toruniu i Wałbrzychu. Po zatrzymaniu podejrzani zostali oddani do dyspozycji prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Na podstawie materiałów dowodowych zatrzymani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw korupcyjnych.

Za wręczenie korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną grozi kara do 8 lat więzienia.

Opisana realizacja jest częścią śledztwa, o którym informowaliśmy w październiku: Zatrzymano 7 osób w sprawie korupcyjnej

Do tej pory zarzuty korupcyjne usłyszało 16 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Poznaniu / mw)