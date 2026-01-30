Dzięki czujności i szybkiej reakcji służb uratowano noworodka Data publikacji 30.01.2026 Powrót Drukuj Czujność policjantów z mławskiej patrolówki pozwoliła w porę uratować noworodka podczas porannej interwencji w miejscowości, w powiecie mławskim. Funkcjonariusze jako pierwsi dotarli na miejsce zgłoszenia dotyczące pilnej pomocy 25‑letniej kobiecie. Gdy ratownicy zajmowali się kobietą, policjanci usłyszeli ciche kwilenie i sprawdzając pomieszczenia, odnaleźli noworodka. Dzieckiem natychmiast zajęli się obecni na miejscu medycy.

Rano, 29.01.br., policjanci odebrali zgłoszenie o konieczności udzielenia pilnej pomocy medycznej kobiecie w domu na terenie powiatu mławskiego. Jako pierwsi na miejsce dotarli policjanci Zespołu Patrolowo‑Interwencyjnego KPP w Mławie, a tuż po nich dotarła załoga pogotowia ratunkowego.

W domu znajdowała się 25‑letnia mieszkanka powiatu mławskiego, której stan wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Lekarz, który udzielał pomocy kobiecie stwierdził, że kobieta jest po porodzie. W tym samym momencie policjanci usłyszeli delikatne kwilenie. Natychmiast zaczęli sprawdzać wszystkie miejsca, nasłuchując skąd dochodzi cichy dźwięk. Przeszukując kolejne miejsca, w szafce znaleźli noworodka bez zaopatrzenia. Dzięki czujności i zdecydowaniu policjantów dziecko zostało w porę odnalezione i natychmiast przekazane służbom medycznym.

Matka i noworodek zostali przewiezieni do szpitala.

Na miejscu wykonano szczegółowe oględziny, pod nadzorem obecnego tam prokuratora.

W czasie interwencji w domu, oprócz 25‑latki, znajdowały się jeszcze cztery osoby. Trzy z nich zostały zatrzymane i przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Wszyscy byli trzeźwi.

Według wstępnych ustaleń noworodek był lekko wychłodzony, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zgromadzony materiał został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Mławie.